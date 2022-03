El aire que respira el Perú es el más contaminado de toda América Latina

Lourdes tose frecuentemente, aunque aún no tiene ninguna enfermedad pulmonar diagnosticada. Sucede que no soporta la carraspera que le produce el aire contaminado del barrio donde vive hace 40 años, en Márquez, Callao, un área rodeada de fábricas pesqueras y de alimentos que durante todo el día emiten contaminantes y fuertes olores, incluso hediondos durante algunas horas.

Ella no lo sabe, pero su malestar es compartido, pues Perú encabeza un lamentable ranking como el país que posee la peor calidad de aire a nivel de la región, según el último estudio de IQAir, la empresa suiza especializada en la tecnología de la calidad del aire. Además, el país se halla en el puesto 26 a nivel mundial, en una investigación que abarcó a 117 naciones de todos los continentes. Una situación que debería dejarnos ‘sin respiración’ (¿o ya lo está haciendo), pues afecta la salud de todos.

El estudio tuvo como base la concentración anual de PM2.5, que son pequeñas partículas que tienen un diámetro de 2,5 micras o menos y que son uno de los contaminantes más dañinos para el ser humano. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un territorio debería mantener, de estas partículas, como máximo 5 µg/m³ (5 microgramos por metro cúbico).

Sin embargo, Perú alcanza 29,6 µg/m³, es decir, es siete veces más que los niveles saludables recomendados. ¿Cómo impacta ello en nuestra salud?

“Es lamentable, pero era un poquito esperado. Desafortunadamente, la contaminación del aire no es un problema solo para Lima o el Perú, sino que viene ocurriendo en todo el mundo. De acuerdo a la OMS, el 90% de la población mundial vive en áreas donde se excede la concentración de material particulado PM2.5, de acuerdo a las guías”, explica la doctora Stella Hartinger, directora del Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

“Es lamentable que nos encontremos en el primer lugar, porque por lo general era Chile el que ocupaba ese puesto, pero la razón es que nosotros no tenemos ni nunca hemos tenido políticas fuertes para reducir la contaminación del aire”, alerta la especialista.

Además, la investigadora precisa que esta situación incrementa el riesgo de que la población padezca enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares y asma. A nivel mundial, detalla, los estudios indican que la mala calidad del aire provoca alrededor de 4,7 muertes prematuras al año en todo el mundo y el 80% de estas podrían ser prevenidas si los Gobiernos establecen políticas públicas para cuidar la limpieza del aire que respiran sus pueblos.

En el caso peruano, no es casual que, teniendo estos indicadores en el aire, Lima sea uno de los países latinoamericanos con mayor incidencia de asma. No es coincidencia. “Por supuesto que está relacionado con la contaminación del aire”, sentencia Hartinger.

Además, según datos recopilados por lancetcountdown.org el 91% de las muertes por contaminación del aire ocurren en países con ingresos bajos o medios. En cuanto al Perú, calculan que, solo en el 2019 se produjeron 7.800 fallecimientos prematuros relacionados con la concentración de PM2.5.

Falta de registros en todo el país

Según la información de IQAir, Lima es la ciudad más contaminada en Perú; sin embargo, a esta conclusión se arriba solo con monitores instalados en ocho zonas del país.

“No existe una red de monitoreo adecuada para poder medir la calidad de aire en todo el país. Deberíamos tener equipos de calidad de aire al menos en todas las capitales de nuestras regiones; no tenemos esa información. Lima es la más contaminada, sí, pero de acuerdo a la información que se pudo obtener”, explica Stella Hartinger. (Ver gráfico).

Perú solo ha instalado 8 monitores para medir la calidad del aire en todo el país. Foto: captura/IQAir

“No es posible que no sepamos qué sucede en el puerto del Callao o Chimbote, con las fábricas de harinas de pescado. Esas partículas terminan en los pulmones de las personas”, sentencia.

Vale precisar que las PM2.5 son microscópicas partículas que se producen por la quema de combustibles o por las emisiones de ciertas industrias. Su pequeño tamaño hace que sean peligrosas, ya que se filtran en el sistema respiratorio de los seres humanos y la falta de medición en el país hace poco viable conocer sus impactos.

“En las zonas rurales andinas seguimos usando biomasas para cocinar en las casas. Cuando una señora cocina con bosta los niveles de contaminación son por encima de 1.000 µg/m³; si cocinas con leña, es por encima de 200. Estamos hablando de que estas señoras están expuestas, muchísimo más expuestas, todos los días y quizá no es una gran problemática porque en la ciudad no se ve y mientras no se puede ver no se existe”, reflexiona, finalmente, la investigadora.