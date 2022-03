SJM: asaltan a transeúnte frente a 2 agentes de Serenazgo

Dos delincuentes robaron a un peatón que transitaba por el cruce de las calles José Torres Paz y Máximo Abril del distrito de San Juan de Miraflores, la noche del sábado 19. Sin embargo, lo que cobra mayor relevancia, es que el hecho ocurrió a unos metros de dos efectivos de Serenazgo del distrito.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad puede verse a la víctima detenerse para saludar a uno de los agentes ubicados al lado de un vehículo mototaxi. Mientras, en la vereda de al frente caminaban dos de los delincuentes sin mascarillas bebiendo latas de cerveza.

En la cronología de sucesos, puede verse que luego sale el segundo sereno del mototaxi. Minutos después, aparece el tercer integrante de la banda para cruzarse en medio. Cuando la víctima se percata de las intenciones de los facinerosos, intenta huir, pero es rodeado por los tres sujetos que lo despojan de sus pertenencias: morral, celular y billetera. Todo apenas a unos pasos de los dos agentes de Serenazgo con los que había conversado minutos antes y que solo observaron.

Los comerciantes y vecinos de la zona se quejaron sobre la inacción de los serenos. Foto: captura de América TV

Un equipo de América acudió hasta la zona. En el lugar encontraron un mototaxi de similares características y dos serenos, quienes no quisieron decir a quién le pertenecería. Del mismo modo un fiscalizador municipal solo respondió con evasivas.

“Ellos no se meten. Ellos dicen que el trabajo de ellos no es ver quienes roban, pero sí decomisar”, expresó una vecina al referido medio. “Por eso no avanzan acá, porque no hacen nada. Ven robos y ni se meten”, agregó otro ciudadano residente de la zona.

Por su parte, el subgerente de Serenazgo de San Juan de Miraflores, Alfredo Valencia, informó que a los dos serenos involucrados se les ha abierto un proceso disciplinario por su mala conducta. Evitó decir sus nombres, pues este proceso apenas comienza; sin embargo, como indicó América, ambos ya han sido separados de su cargo.

“El video es bien claro y contundente en cuanto a la pasividad que han demostrado nuestros serenos, cosa que no vamos a permitir”, indicó Valencia.

El hecho pone en tela de juicio también y una vez más, si el personal de Serenazgo debe capacitarse para emplear armas no letales y si de verdad ayudaría a combatir a la delincuencia.