Tacna: sujeto acusado de intento de robo se hizo el dormido para evitar detención

La noche del miércoles 9 de marzo, al promediar las 8.15 p. m., un grupo de pobladores frustraron un intento de robo contra un joven que estaba sentando en una banca al interior de la plaza San Francisco ubicada en el distrito de Gregorio Albarracín, en la provincia de Tacna.

La víctima de iniciales J.C.P. (27), se encontraba en situación de vulnerabilidad, debido a que, tenía una lesión en el pie izquierdo por lo que portaba un yeso.

PUEDES VER: Encarcelan a 3 sujetos investigados por asalto a exgobernador de Tacna

El presunto delincuente en aparente estado etílico quiso aprovechar la condición del muchacho para sustraerle sus objetos de valor, incluso arrebatarle las muletas que usaba para caminar. Sin embargo, fue descubierto por transeúntes, quienes salieron en su defensa.

A la zona llegó el Serenazgo municipal junto a la Policía Nacional, quienes intervinieron a Alex Emanuel Pilco Mendoza (21) acusado del presunto delito.