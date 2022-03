Julissa Mantilla: abogada peruana es elegida presidenta de la CIDH

Este 7 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eligió su nueva Junta Directiva 2022 - 2023, durante la apertura de su 183 Período de Sesiones. En ella ha sido escogida como presidenta la abogada y docente peruana, Julissa Mantilla Falcón, siendo así la primera presidenta de la CIDH de nacionalidad peruana.

Junto a ella fue elegido Stuardo Ralón, abogado guatemalteco, como primer vicepresidente; y Margarette May Macaulay, abogada jamaiquina, como segunda vicepresidenta.

¿Cuál es la trayectoria de Julissa Mantilla?

Julissa Mantilla Falcón es comisionada de la CIDH. Fue elegida en el 49 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, el 28 de junio de 2019, para un periodo de cuatro años, del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Es abogada experta en derechos humanos, titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con un Diploma de Género por la PUCP y un LLM en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por The London School of Economics and Political Science (LSE) de la Universidad de Londres.

Trabajó en la Defensoría del Pueblo del Perú y fue la encargada de la Línea de Género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Además, ha sido asesora internacional en justicia transicional para ONU Mujeres.

Es docente del Departamento de Derecho y de la Maestría de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), así como de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Washington College of Law the American University, además de ser conferencista internacional y autora de diversas publicaciones.