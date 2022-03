Feminicidio en El Agustino: asesinan a trabajadora sexual que se negó a pagar cupos

En la noche de este viernes, un sujeto disparó contra la joven identificada como Yicel Alexandra Villamaria Calanca, de 19 años, a la altura de Puente Nuevo, en El Agustino.

Según los testigos, el asesino es un hombre de mediana estatura que merodeaba por la zona hasta que se acercó y disparó contra la joven colombiana, quien habría estado presuntamente laborando en la zona luego de retornar de Colombia hace unas semanas.

“Ella ya estaba recibiendo amenazas al igual que todas las chicas que trabajan aquí. Le querían cobrar 100 a 200 soles. No entendemos por qué no han detenido a estos sujetos. Ella no quería pagar los cupos”, expresó Wilfredo Castro, amigo de la víctima.

Al lugar llegaron efectivos policiales de la Comisaría Santoyo, quienes cercaron la escena del crimen. Las primeras líneas de investigación apuntan a un ajuste de cuentas por cobro de cupos a trabajadoras sexuales. Así lo manifestó el comandante de la Dipincri de El Agustino, ya que los trabajadores de negocios aledaños testificaron que solo oyeron un disparo.

“Aquí hay cámaras. Queremos que agarren al culpable, porque si siguen así van a matar a todas las chicas. La policía estaba en la zona, pero no pudieron hacer nada. Sus compañeras (de Yicel) fueron asesinadas hace un mes”, añadió Castro.

Asesinatos anteriores

Dos sujetos en motocicleta dispararon contra dos mujeres que se encontraban en la cuadra 25 de la avenida Carlos Mariátegui, cerca de Puente Nuevo. El hecho ocurrió alrededor de las 11.00 p. m. del último martes 22 de febrero. La policía no descartó que se trate de la misma banda criminal que asesinó a otras dos féminas en la calle Zepita.

Días antes de este hecho, la noche del 16 de febrero, en el mismo distrito, la Policía Nacional capturó a ocho presuntos integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, que extorsiona a las mujeres para que ejerzan la prostitución en un hotel en el distrito de El Agustino.