Pescadores de Chancay afirman que Repsol solo les ha dado un vale de 500 soles

Este viernes 25 de febrero, decenas de pescadores de Chancay acudieron a los exteriores del Ministerio del Ambiente (Minam) para protestar debido a que, según señalaron, se ha dado más relevancia a Ventanilla y Ancón y se ha olvidado de Chancay.

Sostienen que Repsol solo les ha dado un vale de 500 soles, lo que no es suficiente por el tiempo que no pueden entrar al mar tras su contaminación. “Nosotros, la Asociación de Pescadores Artesanales del puerto de Chancay, hemos hecho el esfuerzo de venir acá para pedir a las autoridades el apoyo. Para Repsol es suficiente darnos un vale por S/ 500 y ya son dos meses. No podemos salir a pescar porque todo está contaminado. Esos peces, si los extraemos, posiblemente se enferme la población”, señaló uno de los manifestantes a Exitosa.

Asimismo, detallaron que ese monto solo les sirve para realizar algunas compras de víveres, pero no reemplaza el monto que podrían ganar al laborar como pescadores.

“Estamos de luto. Repsol, penosamente y desgraciadamente, ha contaminado nuestra zona de pesca. ¡Repsol! Ten misericordia de tus hijos, que estamos sufriendo. Tenemos dos meses sin trabajar, ustedes se llenan de plata, de dólares, ¿y nosotros los pescadores de Chancay cómo quedamos?”, agregaron.

En esa línea, Zenón Gallegos, presidente del sindicato de pescadores de Chancay, manifestó que realizan ollas comunes para poder alimentar a las familias y que la situación que viven es dramática.

“Hasta este momento, toda la atención se ha concentrado en Ventanilla, en Ancón, pero se han olvidado de Chancay porque fue una zona donde justamente se ha contenido el derrame para que no se extienda hasta el norte. Tenemos más de 30 días sin poder pescar, estamos realizando ollas comunes para alimentar a nuestras familias”, declaró.

Además, pidió que la empresa española Repsol asuma la responsabilidad de esta catástrofe ambiental producida: “ Quiero decirle directamente a Repsol que la situación en Chancay es sumamente dramática, porque todo el ecosistema entero ha sido destruido. Todas las zonas de área de reproducción, zonas de desove, que por naturaleza desovaban el recurso del pejerrey, todo eso ha sido contaminado. Por eso les decimos que asuman su responsabilidad”.

Consecuencias del derrame de petróleo

Los derrames de petróleo son uno de los efectos más temidos de cualquier accidente marítimo. El desastre, registrado en la costa limeña el 15 de enero, ha vuelto a poner de relieve las desastrosas implicancias de una catástrofe de este tipo para el medio ambiente.