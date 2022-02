Arequipa: rescatistas no continuarán con la búsqueda de turista belga Natacha de Crombrugghe

Un grupo de rescatistas, liderado por Joel Quicaña, inició la búsqueda de la turista belga Natacha de Crombrugghe en el valle del Colca el último sábado 5 de febrero. Sin embargo, no continuarían con las labores debido al poco apoyo de las autoridades locales.

De acuerdo a lo informado por Quicaña a RPP, el gerente de la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos (Autocolca) no les otorgó combustible para dirigirse a un tramo lejano, aproximadamente a 7 horas.

“El gerente de Autocolca no quería apoyar en nada y mi grupo ha decidido regresarse. Nosotros queríamos bajar a peinar la ruta de Sangalle hasta San Juan de Chuchco, y para eso necesitamos que una camioneta nos recoja, porque íbamos a bajar caminando desde Cabanaconde, y eso es agotador y lejos. Nos manifestó que no tenían camioneta. Nosotros les dijimos que teníamos camioneta y que nos apoyen con combustible, pero dijeron que tampoco tenían y que no era posible ”, detalló.

Sin embargo, no sería la única autoridad que mostró escasa disposición. Quicaña narró que solicitaron hospedaje al alcalde de Cabanaconde, Christian Callany Benavides.

“Nosotros llamamos al alcalde para ver si nos podía brindar hospedaje. La primera noche nos dijo: ‘espérenme un ratito, ahorita vengo’; pero llegó la media noche y nunca vino. Al siguiente día tampoco. Nosotros no queríamos pago, ni sueldo, pero al ver que estamos en este lugar al menos queríamos apoyo con un servicio ”, sostuvo.

Respuesta de Autocolca

Luego de las declaraciones de Joel Quicaña a RPP, Autocolca difundió un comunicado en el que señala que la versión brindada no se ajustaría a la verdad.

Afirman que Quicaña nunca tuvo comunicación con alguna oficina de Autocolca y que el gerente, Winder Anconeira Maque, no lo conoce.

Asimismo, aclaran que la institución designó una camioneta, un conductor, combustible y alimentos a los rescatistas de alta montaña del grupo de rescatista Eloy Cacya, al mando de Alfredo Huamani , quienes realizan el trabajo de búsqueda en coordinación con la Comisaría de Cabanaconde y policías de Alta Montaña.