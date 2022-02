CMP lamentó cambio de ministro de Salud en plena tercera ola y crisis sanitaria

El Dr. Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú (CMP), lamentó el cambio de ministro en la cartera de Salud en plena tercera ola y crisis sanitaria. El funcionario indicó que, tras la salida de Hernando Cevallos y la designación de Hernán Condori, el sector salud estará desprotegido.

“Estamos preocupados como CMP porque en plena tercera ola, en la cual todavía no ha bajado la cantidad de enfermos, fallecidos y la demanda de las camas es enorme, se cambie a un ministro. Esto nos preocupa porque no sabemos qué pasará mañana. Realmente es lamentable porque nos permite tener un panorama no tan bueno, porque la salud es lo primero, estamos en una crisis sanitaria”, dijo Urquizo a RPP.

“Más que la persona, en plena crisis sanitaria y demanda, se cambie el equipo. Para que los nuevos funcionarios conozcan, (el sector salud) estará desprotegido. Estamos en plena tercera ola”, insistió.

Consultado sobre el polémico historial del nuevo titular del Minsa, quien tiene antecedentes por promover productos pseudocientíficos y temas de corrupción, Urquizo comentó que es lamentable su situación, pero que tienen la obligación de escucharlo.

“Nos preocupa mucho más porque la medicina se basa en la ciencia, no es supuestos o ‘mi experiencia dice’, y si esa es la tendencia que van a implementar, ¿qué nos espera como salud? Realmente es lamentable esta situación. Pero aún así, tenemos la obligación de escuchar al ministro y lo invitamos públicamente al Consejo Nacional donde esperamos escucharlo, conocer cuál será su propuesta y le hagamos las preguntas necesarias para ver cuál será el rumbo del país”, expresó.