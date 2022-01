SJL: a plena luz del día, asaltan a madre de familia que estaba con su pequeño

A plena luz del día, un hampón intervino y asaltó violentamente a una madre de familia que tenía a su pequeño en brazos en San Juan de Lurigancho (SJL). El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad.

El arrebato tuvo lugar el último martes 18 de enero. En el material audiovisual, al que La República tuvo acceso, se observa cómo el malhechor aprovechó que la mujer estaba sola para amenazarla.

Segundos antes de llegar a su objetivo, el hombre, que estaba con gorra y una mochila negra, agarró una piedra. Luego de esto, se cercioró de que no hubiera nadie en el pasaje.

Acto seguido, y sin mediar palabras, se acercó a la progenitora y le quitó sus pertenencias de valor. La agraviada optó por quedarse en el lugar y no seguirlo. Posteriormente, un vecino la auxilió.

Joven lucha por su vida en UCI tras recibir un disparo durante robo

Un adolescente de tan solo 18 años está en una unidad de cuidados intensivos (UCI) tras recibir un disparo en la cabeza por parte de delincuentes. El joven estaba en una peluquería cuando los facinerosos ingresaron dispuestos a llevarse todo.

La víctima opuso resistencia al robo y, tras esta respuesta, recibió un impacto de bala. Luego de esto, los sujetos huyeron del establecimiento que está ubicado en SJL.

“Cuando consumaron el robo, ellos han salido y él se para para estirarse, da dos pasos y el ladrón le dispara. Me fui detrás de ellos gritando. Los he correteado como tres cuadras y una de esas me disparan, pero no me cayó la bala. Botaron una maleta y se le cayó una zapatilla al ladrón”, contó el dueño del negocio a La República.