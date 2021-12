Por segundo año no habrá repitencias en los colegios

No habrá repitencias por las desigualdades que han generado las clases virtuales. En este año escolar que culminó hace unos días, todos los estudiantes de colegios públicos y privados pasarán al siguiente grado y podrán matricularse con normalidad en el 2022; sin embargo, aquellos que no lograron los niveles esperados de aprendizaje, o no tuvieron contacto con sus profesores, deberán transitar, a la par, por un periodo de consolidación.

Así lo establece la resolución viceministerial N° 334-2021-Minedu, la cual aprueba el documento normativo denominado “Disposiciones para la evaluación de competencias de estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19″.

De esta manera, los escolares que tuvieron bajo rendimiento, o poco contacto con sus docentes en el 2021, serán parte de la “promoción guiada” en el 2022, con el fin de que tengan más tiempo y oportunidades hasta alcanzar las notas requeridas en sus competencias.

Se debe precisar que sus notas han sido dejadas en blanco por sus maestros para que sean completadas en el 2022 mediante un periodo de consolidación. Esto porque se ha decidido no utilizar el nivel de logro C (de inicial al segundo de secundaria) o las notas menores de 11 (de tercero a cuarto de secundaria ), debido a que, por la coyuntura, no todos los niños han podido acceder de la misma forma al servicio educativo.

“Solo un millón de estudiantes, de 20 mil escuelas abiertas, accedieron a clases semipresenciales. Esto representa un poco más del 10% de los 8 millones de alumnos. Así se cerró el año escolar 2021″, precisó el colectivo de padres Volvamos a Clases.

Entre marzo y julio

En marzo del 2022, ni bien empiecen las clases, los docentes realizarán un diagnóstico, el cual incluirá una evaluación de entrada, así como la revisión de su portafolio y el registro de sus notas. Luego, quienes tengan déficit de aprendizaje, entrarán a un periodo de nivelación hasta julio del 2022, fecha en la que ya se deberían completar las notas en blanco. Si hasta ese momento los alumnos aún necesitan apoyo, el periodo de consolidación podrá ser ampliado hasta fines de año.

“Necesitamos un ministro idóneo”

Tras la censura de Carlos Gallardo, el colectivo de padres Volvamos a Clases exhortó al presidente Pedro Castillo que designe a un ministro de Educación idóneo, a fin de que pueda impulsar el retorno total a las aulas.

La Defensoría del Pueblo también ha pedido que el nuevo titular del Minedu tenga una trayectoria profesional coherente. “Algunos han puesto en peligro la continuidad de las políticas públicas en educación”.