Vacunación en Perú: hay suficientes dosis para aplicar la de refuerzo

Existen suficientes vacunas para aplicar la dosis de refuerzo a todas las personas que ya cumplieron tres meses o más desde que completaron su protección contra la COVID-19. La jefa de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, aseguró que la población será atendida sin ningún problema.

“Todos los centros de vacunación tienen suficientes, además de eso tenemos otras reservas en Cenares, de tal manera que la ciudadanía que tiene programada su vacunación de tercera dosis va a ser atendida”, dijo a La República.

La funcionara hizo la precisión luego de que el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunciara que la aplicación de la dosis de refuerzo será a partir de los tres meses de haber recibido la segunda y no cinco meses como sucedía antes.

Ahora bien, en lo que va de diciembre se recibieron importantes cantidades de dosis de Pfizer: 807.300 unidades el jueves 2 y 801.405 el viernes 3. El domingo 12 llegaron 702.000 dosis de Pfizer, mientras que al día siguiente arribaron 906.750 vacunas del mismo laboratorio estadounidense.

Dos últimos lotes llegaron el jueves 16 y viernes 17, con 906.750 y 702.000 dosis, respectivamente. Todas estas vacunas también son de Pfizer.

No obstante, la jefa de Inmunizaciones del Minsa indicó que antes de que finalice el año se recibirán otros lotes. “Las reservas de diciembre (son) para actuar en los dos primeros meses del año y los lotes que van ingresando también tienen una tabla de distribución”.

Vale indicar que todavía no se saben las fechas de llegada de otros 35 millones de vacunas de Pfizer y 20 millones de Moderna compradas por el Gobierno y que están programadas para el 2022. Es posible que sea en los dos primeros meses del año.

Consejo decide hoy

Por otro lado, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, indicó a este diario que las medidas anunciadas el lunes sobre la reducción de aforos en algunos locales, así como en el transporte público, serán discutidas hoy en el Consejo de Ministros.

Respecto la falta de fiscalización en distintos puntos de Lima, Rosell sostuvo que han visitado algunos lugares y han brindado instrucciones sobre cómo debe realizarse la revisión del carné de vacunación, aunque, aclaró, la responsabilidad es de los dueños o administradores de los negocios. “Incluso estamos proponiendo que en ese sello municipal del próximo año se incluya este tipo de acciones (como sanciones) por parte de la Municipalidad de Lima”.

Y respecto a incrementar las restricciones, sobre todo por las fiestas de fin de año, Rosell indicó que “la medida más efectiva es la que las personas deciden hacer (…). Es una responsabilidad individual”. Sin embargo, añadió que hoy se revisaría, en la cita de los ministros, si se agregan más medidas, “pero más importante que las medidas es que se cumplan”.

Rosell se reunió con alcaldes de Lima metropolitana y el Callao con el fin de abordar el proceso de vacunación. El burgomaestre de San Juan de Lurigancho, Alex Gonzales, resaltó la ausencia de Jorge Muñoz, pues consideró que eran temas importantes y todos debían estar presentes.

Reunión. Alcaldes escucharon, pero no se comprometieron. Foto: Marco Cotrina / La República

Riesgos en registro de vacunados

La Contraloría alertó al Minsa sobre algunos riesgos que podrán afectar la seguridad y confiabilidad del registro de información que está vinculada a las personas vacunadas contra el Covid-19 en el sistema HISMINSA.

La CGR recomendó hacer conocer todo lo detectado al Minsa con el fin de que adopten medidas de seguridad para salvaguardar el registro de la información en el sistema informático HISMINSA.

También se recomienda al ministro de Salud que comunique al Órgano de Control Institucional de la entidad su plan de acción con las medidas que serán implementadas.

El dato

No habrá vacunatón. Jiménez precisó que este fin de semana y el próximo no habrá vacunatones. “Hemos hecho una encuesta rápida y no llegarían en ese horario”. Por ello informarán los lugares de atención para estos 2 fines de semana.