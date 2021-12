Coronavirus en Perú: Minsa exigiría dos dosis de la vacuna a escolares para el retorno a clases

El requisito para que los escolares puedan regresar a las clases presenciales el próximo año en marzo será la presentación del carné de vacunación con las dos dosis aplicadas, informó el Ministerio de Salud.

La jefa de inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, precisó que al ir a inicial y ser beneficiario de un programa de apoyo social se suele solicitar el carné de vacunas a los menores. ‘’No es una acción de control punitiva ni sancionadora, sino que es una condición de vigilar el estado de salud del niño en forma individual y también colectiva’', sostuvo en Exitosa.

Sobre esto, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, manifestó que es una medida ‘’atinada’', pues “está en función de generar esa idea de que se están tomando precauciones y que la vida no está en juego, y que todos tienen la obligación de poner el hombro”.

PUEDES VER: Carnet de vacunación sería requisito para que estudiantes entren a colegios, adelanta Minsa

Al respecto, el presidente de la Coordinadora Nacional de Padres y Apafas del Perú, Edgar Tello, tuvo más bien una posición distinta. Él manifestó que el anuncio ha causado preocupación, debido a que se estaría ‘’obligándolos prácticamente y no estamos de acuerdo’'. Para el próximo miércoles han convocado a una asamblea nacional para discutir el tema.

Agregó que, por su lado, también exhortan a los ‘’afiliados’' a vacunarse con las dosis necesarias. ‘’Aseguras tu vida y aseguras la vida de tu entorno, entonces en ese sentido nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Hemos dicho que siempre que aquello sea bueno vamos a apoyar’'.

Ahora bien, según el Ministerio de Educación, hasta el 2020 se registraron 8.175.948 de escolares de inicial, primaria y secundaria. En este universo, 6.298.694 alumnos son de colegios públicos y 1.877.254 de privados. Y a la fecha, los menores de edad que pueden ser vacunados son los de 12 a 17; no obstante, en enero comenzarían con los de 5 a 11 años.

PUEDES VER: Coronavirus en Perú: el minuto a minuto de los acontecimientos del 17 de diciembre

Jiménez comentó que en febrero este grupo ya estaría recibiendo su segunda dosis. ‘’Estaríamos listos para que los niños puedan acudir en forma presencial’'. Sin embargo, para lograr esto se necesita el acompañamiento de la ciudadanía, como de los padres de familia.

Vale recordar que a los adolescentes se les administra dos dosis de Pfizer, tal como a los adultos, pero esta dosis varía cuando se trata de los niños de 5 a 11 años de edad.

Vacunas seguras

En reciente diálogo con La República, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, reiteró que la farmacéutica Pfizer se ha comprometido a traer las vacunas para estos menores a partir de la quincena de enero.

Este grupo etario, que suma más de 3,5 millones, también recibirá dos dosis, con 21 días de diferencia, pero será en menor cantidad: un tercio de lo que se usa en los de 12 años a más.

El intensivista de la UCI pediátrica COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, Daniel Anchante, explicó que si bien los más pequeños no suelen agravar al contraer el virus, pueden volverse portadores. Aparte de ello, al inmunizarlos se reduce la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes, ya que la transmisión también disminuye. ‘’La lucha contra la pandemia, la batalla que estamos forjando ahora contra el coronavirus, es una batalla de todos y eso incluye a nuestros niños’', dijo.

En tanto, ante la pregunta de si se está considerando aplicar a los niños de 5 a 11 años vacunas de Moderna, Cevallos dijo que el próximo año se verán otras opciones.

PUEDES VER: Villa Panamericana: Papá Noel da regalos a más de 120 niños internados

Y sobre la posibilidad de inocular a los menores de tres y cuatro años, como se hace en algunos países vecinos, indicó que ello no se plantea por ahora, pues están enfocados en cerrar las brechas y preocupados por la dosis de refuerzo.

‘’Están acudiendo, pero no a la velocidad que es necesaria, tomando en cuenta que estas variantes que están apareciendo son más peligrosas, entonces es conveniente que las personas que tienen comorbilidades y son mayores de 60 años tengan, sobre todo, un refuerzo de la vacunación si es que han pasado cinco meses’'.

Boluarte responde a antivacunas

La vicepresidenta y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte, criticó a los antivacunas.

PUEDES VER: COVID-19: el testimonio de un enfermero peruano que no se vacunó y casi fallece en UCI

‘’Su vida depende de un pinchazo en el hombro’', señaló. ‘’Y esa vacuna no lleva ningún chip, ningún ADN (...). No nos va a cambiar nuestra estructura anatómica o pensamiento’', agregó.

‘’Ya no sabemos cómo (hacerles) entender a esas personas antivacunas. Yo les pregunto a ellos, a los que están tomando carreteras para no vacunarse: ¿acaso no les duele la partida de tantas madres, padres, hermanas, hermanos, abuelitos, abuelitas?’’.

El dato

Grupo. Sobre los menores de 12 a 17 años, la jefa de Inmunizaciones detalló que, de un universo de 3,6 millones, ya 1.944.000 cuenta con las dos dosis, lo que significa un 54%, mientras que 2,8 millones tiene una dosis, lo que equivale al 77%. ‘’Hay una brecha que tenemos que cubrir, que es importante citar: casi 800 mil adolescentes, los cuales aún seguimos buscando y acercándonos para vacunar’'.