Mayores de 18 años deberán presentar carnet de vacunación o prueba molecular para viajes terrestres y aéreos

Los mayores de 18 años de edad que requieran viajar por tierra como también por aire deberán tener su carnet de vacunación con ambas dosis o una prueba molecular negativa no mayor a 48 horas, así lo confirmó Hernando Cevallos, ministro de Salud.

Estas nuevas restricciones se han adelantado para el viernes 10 de diciembre, ante la presencia de la variante ómicron en el mundo. Así también, el titular del sector aseguró que este viernes 3 de diciembre se dará a conocer todas las acciones preventivas contra la COVID-19 de manera oficial a través del diario El Peruano.

“Para el transporte interprovincial se va a pedir las dos dosis o una prueba molecular (…) pero a partir de los 18 años, no (solo) de 45. Lo mismo para el transporte aéreo. Cualquier persona mayor de 18 años no va a poder viajar en avión, en vuelos nacionales, si no tiene las dos dosis de vacunación o presenta un certificado de 48 horas de una prueba molecular”, dijo en RPP.

En esa línea, la exigencia del carnet de vacunación o prueba molecular negativa ya no solo será para los mayores de 45 años, tal como se estableció en el mes de noviembre. Ahora, esto recaerá para toda la población mayor de 18 años.

Desde el Aeropuerto Jorge Chávez, el coronel Miguel Navarrete Rojas indicó que se implementarán las nuevas medidas de seguridad dictaminadas desde el Gobierno.

“Hemos realizado una planificación para que se lleve a cabo todas las acciones preparadas en diciembre (...) Toda persona que ingresa al aeropuerto como pasajero tiene que utilizar doble mascarilla o una KN95. Asimismo, debe tener el distanciamiento de un metro. Solamente puede entrar el pasajero, no acompañantes. Esto para evitar más contagios”, sostuvo en Canal N.

Por otro lado, Cevallos precisó que existe un rebrote de contagios en el país, pero aún no sería una tercera ola. “Por eso, hemos adelantado al 10 de diciembre las medidas de control y las normas que habían sido publicada con El Peruano”, acotó.

¿Qué nuevas medidas se darán ante la variante ómicron?