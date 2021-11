Cevallos sobre variante ómicron: Esperamos que las fiestas no sean un detonante de esta situación

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, se pronunció este martes luego de la alerta epidemiológica que interpusieron en todos los centros de salud públicos y privados ante el riesgo de importación de casos de la nueva variante ómicron.

El representante del Ejecutivo indicó que, por ahora, no están contemplando la posibilidad de regresar a una cuarentena. Sin embargo, no la descartó y señaló que todo dependerá del comportamiento de la ciudadanía, quienes tienen que seguir respetando los nuevos protocolos de bioseguridad.

“Esperemos que no, que no sea necesario eso (volver a cuarentena), pero va a depender a la evolución de la propia pandemia, pero además va a tener que ver con los cuidados que tengamos como sociedad . Acá no solo basta que solo el Minsa extienda sus puertas, necesitamos que la sociedad no se descuide. Pasamos por varios lugares, y la gente no tiene mascarillas, está reunida, sin cuidarse y eso no ayuda, y eso es caldo de cultivo para que el virus llegue y se disperse”, sostuvo la autoridad a Canal N.

En esa línea, el ministro dijo que espera que las fiestas de fin de año, como Navidad y Año Nuevo, no representen un detonante de esta situación. A la fecha, y según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de enfermedades (CDC), ya se ha reportado un incremento de casos y hospitalizaciones por la COVID-19.

“Reiteramos el llamado a la responsabilidad de todos para protegernos frente a esta variante (ómicron) y que las fiestas no sean un detonante de esta situación. Vamos avanzando. Por ahora estamos conteniendo a pesar de que se van incrementando las cifras. Conteniendo la mortalidad a partir de la vacunación, pero no podemos confiarnos. Hay que tener cuidado de esta situación ”, añadió Cevallos.

Minsa ya está aplicando tercera dosis a la población mayor de 18 años

Ante este panorama, el Minsa ha reforzado las campañas de vacunación, entre ellas, la aplicación de la tercera dosis. La población mayor de 18 años, desde hace unos días, ya puede acceder al fármaco de refuerzo si cumple con un requisito: haber cerrado su círculo de protección desde hace más de cinco meses.