Lambayeque: colegio cuestiona a municipio de Chiclayo por saludarlos en su aniversario

Con motivo del 73 aniversario del colegio Manuel Pardo de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) dispuso un embanderamiento de la fachada del Palacio Municipal con los colores de la institución educativa. Empero, esta decisión de la gestión del alcalde Marcos Gasco motivó un pronunciamiento por parte del centro educativo.

Advertencia

Mediante su cuenta oficial de Facebook, el colegio Manuel Pardo detalló en un comunicado que no solicitaron a ninguna entidad del Estado que realice gastos de fondos públicos para saludarlos por su aniversario.

En esa línea, la institución instó a la ciudadanía a no dejarse sorprender por actividades que no han sido autorizadas por la directiva. Sobre el particular, se hizo énfasis en que no han organizado actividades de manera presencial.

Un punto importante, de acuerdo al comunicado, fue que el colegio Manuel Pardo tampoco ha autorizado el uso de sus símbolos a ninguna empresa pública o privada.

“Queda bajo responsabilidad de dichas instituciones las consecuencias del uso no autorizado de nuestros símbolos representativos, sea civil, penal u otra que establezca la ley”, refirió la institución.

Este diario buscó conocer la versión de la MPCH respecto al comunicado del colegio Manuel Pardo; sin embargo, no se pudo obtener respuesta.

Antecedente

En octubre de 2019, la MPCH declaró una nueva fecha cívica para el segundo domingo de noviembre de cada año a fin de conmemorar al reconocido colegio Manuel Pardo.

La medida fue presentada a través del decreto de alcaldía 043-2019, donde la comuna chiclayana expresó: “Con motivo del aniversario del prestigioso y emblemático colegio Manuel Pardo de Chiclayo, considerándose como una fecha cívica para la realización de diversas actividades culturales, artísticas, turísticas para permitir un mejor ambiente a los alumnos y exalumnos manuelpardinos’’.