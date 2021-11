Personas mayores de 60 años ya pueden recibir dosis de refuerzo contra la COVID-19

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció este jueves 18 de noviembre que las personas de 60 años a más de Lima Metropolitana y Callao que se aplicaron su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 hace seis meses, pueden acercarse a los centros de inmunización más cercanos a su domicilio para recibir la dosis de refuerzo.

El titular del Minsa, Hernando Cevallos, comentó hace unos días que la tercera dosis se iba a aplicar en la población de manera progresiva. El personal de salud, bomberos y personas con comorbilidades ya han sido parte del grupo priorizado para recibir el booster de Pfizer.

Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Minsa, hasta las 12.00 p. m. del 18 de noviembre, se han aplicado 38 737 040 dosis a nivel nacional. De ese total, 16.863 personas están protegidas, lo que equivale a un 60% de la población objetivo. Mientras que 21 462 179 ciudadanos ya recibieron su primera dosis y 411.043 la dosis de refuerzo.

Más de 4,6 millones de personas de 20 años a más no se han vacunado

Por otro lado, de acuerdo al Reunis, existen más de 4,6 millones de ciudadanos de 20 años a más que aún no se han vacunado contra la COVID-19. Esto significa que el 20% de personas de 20 años a más no han sino inmunizados en absoluto, no tienen ni una sola dosis.

Es decir que de 23 324 528 personas, que pertenecen al total de población objetivo de 20 a más a inocular, 18 637 851 recibieron una dosis; 16 214 975 recibieron dos dosis y 4 686 677 no han recibido ninguna vacuna.