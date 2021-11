Minedu y Reino Unido suscriben acuerdo para construir 75 instituciones educativas

El ministro de Educación, Carlos Gallardo, y la embajadora británica en el Perú, Kate Harrington, suscribieron este miércoles 10 de noviembre un acuerdo para la construcción de 75 instituciones educativas en nueve regiones del país, el cual tendrá una inversión de 2.800 millones de soles. El contrato de gobierno a gobierno se realizó en la IE 0139 Gran Amauta Mariátegui del distrito de San Juan de Lurigancho.

La ejecución de infraestructura educativa beneficiará a más de 100.000 estudiantes en las regiones de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ucayali, Junín, Cusco, Puno, Callao y Lima .

“Me alegra profundamente la suscripción de este acuerdo y me gustaría que se diera en la mayoría de nuestras escuelas. Todos los docentes extrañamos a nuestros alumnos y queremos retornar a las clases presenciales, para lo cual estamos trabajando con vigor con miras al próximo año. Si bien el factor humano es esencial, no podemos hablar de calidad educativa si no contamos con la infraestructura adecuada”, expresó Gallardo.

En tanto, Kate Harrington comentó que para el Reino Unido es un honor haber sido elegido para participar en el PEIP en el marco del bicentenario de la independencia del Perú. Además, resaltó que el proyecto impulsará la infraestructura social en la educación.

PUEDES VER: Sunedu aprueba nuevas medidas para el retorno a clases presenciales en universidades

Las Escuelas Bicentenario serán construidas haciendo uso de la tecnología BIM (Building information Modeling o Modelado de Información en Construcción), lo que les permitirá contar con diseños modulares que serán adaptados a las condiciones climáticas y geográficas de cada región: costa, costa lluviosa, sierra, heladas y selva.