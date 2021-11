Ate: joven muere acuchillado por su vecino tras asistir a baby shower

Durante la madrugada de este domingo 7 de noviembre, un hombre fue acuchillado hasta la muerte por uno de sus vecinos tras una acalorada discusión. Ambos jóvenes se encontraban bebiendo licor luego de asistir a un baby shower de su barrio ubicado en la cooperativa Ramiro Prialé de Ate Vitarte.

De acuerdo con las declaraciones de los vecinos a La República, Jean Franco Wachos Tello (26) fue atacado alrededor de las 4.00 a. m. Pese a que intentaron auxiliarlo llevándolo de inmediato al hospital del distrito, habría llegado sin signos vitales. El presunto atacante, identificado como Roberto Modeja Mercado (26), fue contenido por los moradores. Dos de ellos resultaron heridos en los brazos.

La víctima y su agresor permanecían tomando bebidas alcohólicas fuera de la casa donde se realizaba el baby shower, cuando repentinamente empezaron a pelear de manera verbal, hasta que uno de ellos fue a su casa y regresó con un cuchillo.

Modeja Mercado ya fue detenido por agentes de la Comisaría de Santa Clara y será puesto a disposición de la Fiscalía para las investigaciones. La familia exigió justicia por la muerte del joven, quien deja en la orfandad a dos hijos de 3 y 8 años.

“Fue de la nada. Ellos no son amigos, solo conocidos. Queremos que se haga justicia por lo que ha hecho, que no salga, que no lo dejen libre porque deja huérfanos a dos niños”, pidió Diana Suller, viuda del fallecido.