Arequipa: López de Romaña y el terror de pasar por el Sodalicio

El arequipeño Martín López de Romaña dejó de ser católico. El Sodalicio de Vida Cristiana, una comunidad que pertenece a la Iglesia Católica fundada por el perverso Luis Fernando Figari, tuvo la culpa. “No creo en ningún Dios personal, ni en ninguna religión organizada, me parece absurdo, respeto a las personas que lo hacen. Me sentiría raro volver a la fe cristina de pronto, sería tan raro como convertirme al Islam (…) Además no me haría bien”, refirió en su presentación en el Hay Festival Arequipa.

Por medio de su libro “La jaula invisible” publicado este año, López de Romaña, nos adentra al infierno de los abusos desde el sexual hasta el psicológico, que sufrió durante 14 años en que fue un sodálite. Antes de separarse, relata que se ‘odiaba, aborrecía, que todo él le parecía horrible’. “Estaba convencido que si abandonaba el Sodalicio me iba a ir al infierno”, indicó como ejemplo de cómo les lavaban el cerebro.

Contó a la periodista Paola Ugaz, como funcionaba esta secta cimentada en el poder económico. “La secta es el sistema. Todo lo había planeado Figari con muchas lecturas para conocer al ser humano. El sistema era monolítico y líneal”, describió. En el medio estaba Luis Fernando Figari, Germán Doig, y Jaime Baertl. Figari, comentó el escritor, entrenaba a los superiores para que se comporten de manera despiadada como él. Luego había círculos alrededor, si estaban más alejados de la cúpula había más oportunidad de dejar de ser sodálite.

“Quería mostrarles a estos tipos que no me habían destruido. Que no soy un loquito escribiendo un libro, que me puedo reír de ellos. Me hicieron daño, sí, pero lo esencial de mí no murió”, expuso López de Romaña.

El también fotógrafo indicó que debería aprobarse una ley para prohibir el proselitismo infantil, el reclutamiento de menores por las religiones, como el caso de los boy scouts. Recuerda que sus padres los entregaron en Arequipa con demasiada soltura al Sodalicio, cegados por la fe. La Fiscalía investiga todos los abusos sexuales, psicológicos desde 2017, pero a la fecha no hay culpable. El escritor refirió que quedarían 100 sodálites y que Figari fue enviado a Roma por la Iglesia Católica. “Con una ‘sanción’ de manutención de por vida. Ninguna víctima del Sodalicio ha recibido tan generosa reparación”, ironizó.