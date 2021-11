Indeci recomienda medidas de contingencia ante descenso de temperatura nocturna

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó que este jueves 4 y viernes 5 de noviembre descenderá la temperatura nocturna en la sierra, centro y sur del país.

A través de un comunicado se informó que, específicamente, se trata de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.

De acuerdo al documento de Senamhi, durante la vigencia del aviso se espera el incremento de la velocidad del viento, con ráfagas próximas a 40 km/h en horas de la tarde, además de cielo despejado e incremento de la temperatura diurna.

Asimismo, se prevén temperaturas mínimas por debajo de los -12° C en localidades sobre los 4.000 m. s. n. m., y valores inferiores a los 4° C en zonas por encima de los 3.000 m. s. n. m. en la sierra sur. Asimismo, en la sierra centro habrían temperaturas mínimas inferiores a los 5° C en zonas por encima de los 3.000 m. s. n. m.

La entidad recomienda tomar las medidas necesarias para cuidar la salud, como evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

Se aconsejó el uso de chompas, guantes, gorro y proteger a niños y ancianos. En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe acudir inmediatamente hacia el centro de salud más cercano.

Además, se sugiere consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas, para incrementar la capacidad de resistencia al frío, y almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable.

“El INDECI, a través del Centro de Operaciones del Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico”, se lee en el documento.