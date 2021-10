En el 2023 iniciarán las obras de la nueva Carretera Central

Puede sonar exagerado, pero es real cuando se dice que la Carretera Central es noticia, todos los años, por los continuos accidentes con decenas de muertos o por los repentinos bloqueos como consecuencia de huaicos.

A fines de mayo, sin embargo, fue noticia por un anuncio que generó expectativa. Aquella vez, el entonces presidente Francisco Sagasti, a dos meses de que culminara su mandato, participó de la firma del memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Estado de Francia, con el objetivo de que este último se encargue de la asesoría técnica de toda la construcción de la nueva Carretera Central, bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno.

“Se concretará casi 100 años después de que se intentó unir el centro del país con el puerto del Callao”, dijo aquella vez en relación a la ruta alterna que se llamará Daniel Alcides Carrión en homenaje al mártir de la medicina y que empezará en Huaycán, seguirá por Cieneguilla (Lima); luego continuará por Santiago de Tuna, San Andrés de Tupicocha, San Damián (Huarochirí); así como por Yauli, Pachachaca y culminará en Santa Rosa de Saco, en La Oroya (Junín).

Para lograr esto, se construirá una autopista de 136 kilómetros de longitud (con cuatro carriles por sentido); 94 viaductos elevados y 57 túneles (10 de más de 30 kilómetros de largo y 47 de una medida menor). Además se habilitarán 54 puentes nuevos.

“Por todas estas construcciones, este es un proyecto de largo aliento”, afirma el extitular del MTC Eduardo González, en cuya gestión se seleccionó a Francia por encima de países como Corea del Sur, España y Japón. “Es importante ahora que el actual Gobierno le dé la prioridad debida y agilice el proceso empezando por los estudios, luego por la liberación de terrenos y finalmente por las obras”.

Primeros cambios

Pero ¿qué se ha avanzado desde mayo? ¿Cuál es la posición de la gestión de Pedro Castillo?

Pues bien, como parte del acuerdo, Francia ha establecido en el Perú una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés) para brindar la asesoría durante todas las etapas de la nueva Carretera Central, desde la revisión del estudio de perfil y de ingeniería hasta la selección de las empresas que elaborarán el estudio técnico definitivo y que se encargarán de la construcción de la nueva vía. Ese es su principal encargo.

No obstante, el proyecto ha sufrido cambios, sobre todo en sus proyecciones presupuestales y su cronograma, según pudo conocer La República.

En mayo, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones del Ministerio de Economía había estimado una inversión de más de 11.841 millones de soles. No obstante, esta aumentó hasta 11.934 millones porque la PMO de Francia agregó el costo de la revisión del perfil del proyecto que no estaba previsto (poco más de 90 millones de soles).

Asimismo, el último 6 de octubre, el MTC suscribió la primera adenda del acuerdo con el Gobierno de Francia para modificar los plazos de las etapas del proyecto. Esto, principalmente, porque en setiembre pasado los concursos de selección de las empresas encargadas de la revisión del perfil y del estudio de tráfico-socioeconómico quedaron desiertos porque no hubo propuestas.

Por eso, Provías Nacional y la Oficina de Gestión de Proyectos de Francia han relanzado los dos procesos y esperan concluirlos en octubre 2022. El estudio de perfil sirve para definir la viabilidad de la obra; mientras que el estudio de tráfico-socioeconómico brinda un diagnóstico sobre la cantidad de vehículos por hora que circularían por la nueva Carretera Central; así como la cantidad de beneficiarios y puestos de trabajo que se generarán con el proyecto.

En mayo, Sagasti estimó que beneficiaría a 12 mil vehículos diarios que circularán por uno de los principales ejes logísticos del país. Así, la nueva vía contribuiría a dinamizar la economía reduciendo los costos y tiempos del transporte de carga pesada.

Plazos y presupuestos

En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones calculan que el estudio definitivo de ingeniería de la nueva Carretera Central se tendría listo en el 2025. Sin embargo, precisan, las obras ya podrán empezar en el 2023. Aún no hay fechas precisas, aunque estiman que todo el proyecto culmine en 10 años; es decir en 2031, si no hay retrasos.

En tanto, en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señalan que para el 2022 se le destinará un presupuesto inicial de más de 114 millones de soles. “Se seguirá impulsando esta obra emblemática del Bicentenario”, dicen desde la cartera liderada por el ministro Pedro Francke.

“Lo más recomendable es que se nombre a un coordinador del MTC para que trabaje de la mano, y haga seguimiento, con el PMO de Francia. Pero este tiene que ser un profesional técnico con amplia experiencia y mucho conocimiento”, indica el exministro Eduardo González.

Un carril. En época de lluvias, la vía sufre muchos bloqueos. Foto: difusión

Agrega también que el proyecto se podría ejecutar en 6 o 7 años porque eso lo permite la modalidad de Gobierno a Gobierno, pero se deben evitar retrasos como los ocurridos en los últimos concursos. “Ya se logró con los Panamericanos. Por ejemplo, la Villa Panamericana se acabó antes del plazo”, señala.

Dice además que el proyecto se justifica porque la actual Carretera Central fue diseñada en 1920 e inaugurada en 1936 cuando los camiones que transitaban por ella solo llevaban 1,5 toneladas de peso como carga. Ahora esto es mucho mayor.

Hablan los gobernadores

El gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, ha saludado la predisposición del presidente Pedro Castillo de hacer realidad y haber priorizado este proyecto. “Confiamos en que será inaugurada como la autopista del Bicentenario en su gestión”, le dijo en setiembre.

También ha dicho que el centro del país viene soñando su Carretera Central hace 100 años, pero no es atendida. “(A fines de agosto) hubo un accidente que cobró la vida de 34 personas, es una vía de la muerte”.

Su colega de Ayacucho, Carlos Rúa, afirma que la nueva Carretera Central hará realidad la anhelada integración de la región centro con la costa central y el resto del país. “Permitirá la conexión entre sí a las regiones de Junín, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Ucayali”.

En tanto, el gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría, indica que una vez listo este proyecto generará puestos de empleo; así como promoverá el turismo y la reactivación económica tras la integración con las regiones del centro del país.

“Pedimos que se priorice también la otra ruta alterna de la Carretera Central que va por Huaral–Acos-Huaychao-Huayllay-Villa de Pasco”, explica.

Rúa, de Ayacucho, también solicita que se asfalte y amplíe el tramo de la carretera San Miguel Mayocc-Izcuchaca, la cual reduciría el tiempo de viaje de su región con Huancayo y Apurímac.

Sobre este tema, desde el MTC precisan que se continúa con la construcción de tres rutas que descongestionarán el tránsito de la Carretera Central. Estas son las vías Oyón-Ambo; Lima-Canta-Huayllay; y Huánuco-La Unión-Huallanca (Áncash).

De esta manera, se espera que no haya retrasos porque la Carretera Central está en emergencia desde hace años.

Otra obra

El Gobierno de Francia también se encargará de la Vía Expresa Santa Rosa del Callao, obra que agilizará la entrada y salida al Aeropuerto Jorge Chávez, ya que se conectará con la vía Costa Verde a través de un viaducto elevado de 3,6 kilómetros. Tendrá una inversión de 819,7 millones de soles.

Reacciones

Eduardo González, extitular del MTC

“En mayo pasado firmamos el memorándum de entendimiento con Francia para que brinde asistencia técnica bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno. Necesitamos que el Gobierno priorice los estudios y las obras de la nueva Carretera Central”.

Carlos Rúa, gobernador de Ayacucho

“La Carretera Central es una vía de agenda nacional, no solo nos atañe a las regiones del centro del país. Esperamos que no haya retrasos en el proyecto y que se ejecute también el mejoramiento de las otras rutas interprovinciales”.

Fernando Orihuela, gobernador de Junín

“La descentralización no existe en la realidad. El centro del país viene soñando su Carretera Central hace 100 años y no es atendida. (A fines de agosto) hubo un accidente que dejó 34 fallecidos. Pedimos una vía que no sea de la muerte”.

Que vayan mejorando las rutas alternas

Enfoque por Luis Quispe Candia, ONG Luz Ámbar

La Carretera Central es una vía complicada porque es sinuosa, estrecha y solo cuenta con dos carriles, uno por cada sentido. Muchas veces los accidentes ocurren porque los buses interprovinciales intentan pasar a los camiones de carga que van lentos. Hay una densidad alta. Lamentablemente, por más esfuerzos, no se puede mejorar la plataforma de la Carretera Central. Ampliar un carril es difícil y costoso, la geografía rocosa casi no lo permite.

Entonces se deben pensar en otras opciones. Sin embargo, hay aspectos que no entienden las autoridades: se proponen nuevos proyectos en vez de priorizar o terminar los que están a medias. Por ejemplo, hay dos vías alternas a la Carretera Central que merecen ser mejoradas. Una de ellas es la ruta Canta-Huayllay que tiene una longitud de 142 kilómetros y que une Lima con Pasco. Hasta donde conocía, aún faltaba mejorar un tramo.

Otra ruta por perfeccionar es la que va por Cañete, Lunahuaná y Yauyos hasta Huancayo.

También debería priorizarse el proyecto del Tren Trasandino, que permitiría el transporte de personas y de carga entre Lima y Huancayo en solo dos horas, cuando hoy se hace en seis y hasta ocho horas en bus interprovincial.

Siempre el sistema ferroviario será la mejor opción a largo plazo.