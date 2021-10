Bagua: dirigentes awajún bloquean carretera por falta de recursos para sus escuelas

Nativos awajún, estudiantes y profesores del distrito de Imaza, en Bagua, Amazonas, se mantienen en pie de lucha y bloquearon una vía principal a fin de visibilizar su demanda principal: la creación de la UGEL Unidad Ejecutora Imaza que permitirá gestionar más presupuesto y recursos para sus escuelas. Ello, desde el martes 19 en una medida que se mantiene hasta este jueves.

Uno de sus dirigentes señaló que el bloqueo de la carretera Wawas Chiriaco podría radicalizarse en caso de que sus representantes, que han llegado a Lima, no logren concertar el acuerdo con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke.

“El pueblo indígena está en un paro desde el día lunes, a la espera de que el MEF pueda dar solución a la problemática y de una vez se cree la unidad ejecutora. Nos han pedido dos días de plazo, que se vence mañana (viernes), para volver a presentar el expediente, pero hay desconfianza en los técnicos del MEF si no le han dado solución en tantos años y son los mismos. Después de tocar tantas puertas, al parecer mañana nos vamos a reunir con el señor ministro”, indicó a La República Roger Guevara, director regional de Educación de Amazonas.

“El objetivo es uno solo: que se concrete la creación de la unidad ejecutora. Caso contrario, nuestros hermanos en Imaza van a radicalizar la protesta (...). Si mañana el ministro y su equipo no resuelven este único punto por el que ha venido la comisión, ya no va a ser necesario que vaya el ministro, si no la premier con todo su equipo”, añadió el funcionario que forma la comitiva a la que alude.

Este pedido se remonta al 2019, cuando el Ministerio de Educación emitió opinión técnica en la que concluyó que la UGEL IBIR Imaza cumplía con todos los requisitos de la ley para ser unidad ejecutora. Sin embargo, el MEF no contestó a este expediente, según señalaron los dirigentes. “Tampoco se comunicaron con nosotros, no hubo respeto por nuestros hermanos indígenas y se decidió archivar”, acotó.

En caso de que se concrete este requerimiento, la UGEL de Imaza dejará de depender económicamente de la UGEL de Bagua y así podrá atender de forma más inmediata las necesidades de sus instituciones educativas. “No implica pedir más recursos al MEF, solo implica un desagregado de recursos”, aclaró Guevara.

Gracias a ello, maestros y alumnos tampoco tendrían que soportar largos viajes de varias horas para realizar trámites relacionados al ámbito educativo.

Unos 1.000 maestros y 12.000 estudiantes del distrito de Imaza y Yanamango (compuesta por una población de aproximadamente 30.000 personas) se beneficiarían. Dicho grupo está principalmente integrado por indígenas awajún.