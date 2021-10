Otro caso de delta plus en Lima y variante india está en 24 regiones

El Ministerio de Salud confirmó un cuarto caso del sublinaje delta plus en Lima y reconoció que la mutación delta (variante de la India) está en 24 regiones, excepto Amazonas.

Según el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, este nuevo caso del sublinaje delta plus fue detectado por el Instituto Nacional de Salud (INS) en El Agustino, tras analizar un lote de pruebas moleculares recogidas en distintos puntos de dicho distrito.

Se trata de un joven que recibió una sola dosis de la vacuna, informó el jefe del INS, Víctor Suárez. Este caso se suma a otros tres que se detectaron hace poco en el distrito de Ate.

Por su parte, la infectóloga Lely Solari, del INS, precisó que el paciente de El Agustino no tiene comorbilidades y se detectó como parte de la vigilancia aleatoria. “Es un cuadro leve y se conoce que se halla estable”.

Indicó que el Minsa indagará si este caso guarda relación con los otros de Ate. “Lo mismo que se hizo en el A.H. Túpac Amaru (Ate) se va a hacer en El Agustino”, dijo en referencia al cerco epidemiológico aplicado.

Más casos delta

En cuanto al avance de la variante delta, anoche se conoció que esta semana se han hallado entre 190 y 200 positivos nuevos, con lo que la cifra total supera los 900 casos a nivel nacional.

Al respecto, Solari señaló que el virus sí se está replicando y hay transmisión a pesar de que los indicadores están a la baja.

Según explicó, están surgiendo nuevos linajes del virus como la gamma peruana, y también se encontró otro sublinaje de la variante mu.

“Como estamos viendo sublinajes, sabemos que hay transmisión del virus, y si no hay casos y muertes es porque está avanzando la vacunación”.

En tanto, Víctor Suárez refiere que con la variante delta hay riesgo de reinfección y riesgo de escape inmunológico, y que las personas pueden hacer una enfermedad leve, lo que las llevaría a no reportar los casos.

“Es probable que esté habiendo casos leves y, como son síntomas ligeros, las personas no están buscando un diagnóstico médico”, señala.

Con ellos coincide la infectóloga Pierina Vilcapoma, del hospital Daniel A. Carrión de Junín, quien señala que los casos que se notifican son de pacientes con síntomas y con una prueba; sin embargo, hay un gran porcentaje de asintomáticos o leves que no levanta sospechas.

“Puede haber una carraspera en la garganta o un poco de dolor de cabeza, que son síntomas gripales muy leves que pasan desapercibidos”, dice.

La magnitud de una tercera ola va a depender de la vacunación y de la velocidad del avance de las variantes o la aparición de una variante nueva. “Si aparece una nueva mutación se desconfigura todo”.

El epidemiólogo César Cárcamo también cree que una tercera ola podría darse por una nueva variante. “Delta no me preocupa mucho porque ha llegado hace tiempo y ha tenido espacio para dispersarse, yo pensaría que si viene una tercera ola no va a ser por delta, va a ser por una variante nueva”.

Agrega que el número de casos de todas las variantes ha ido disminuyendo y una de las razones que explica este efecto es la vacunación contra el Covid-19, que hace que bajen las infecciones. Otra razón es que muchos ya son inmunes por infección natural. “El problema es que esto nos ha costado muchos muertos”, explica.

Y pese a que hay un 39% de la población vacunada con dos dosis, podría haber una tercera ola en el Perú. En el caso de Israel, a pesar de tener una vacunación más avanzada que otros países, tuvo una ola de casos con personas vacunadas, registrándose infecciones, hospitalizaciones y muertes. Podría pasar eso acá, agrega Cárcamo.

En tanto, el jefe del INS señala que la proximidad de las fiestas de fin de año podría poner en riesgo a la población y surgir un aumento de casos. “La segunda ola en el Perú justamente empezó con las festividades de fin de año, más reuniones y movimiento de la gente”.

Finalmente señaló que están aumentando las infecciones por la variante delta en Lima, Junín, en las regiones de la costa norte y también en Ica.

Casos entre no vacunados

Por otro lado, el Ministerio de Salud informó que de febrero a setiembre se hospitalizaron 25.694 pacientes, de los cuales el 93,57% no estaba vacunado con ninguna dosis. El porcentaje de hospitalizados se reduce considerablemente a 3,71% en aquellos pacientes que tienen al menos una dosis, y baja hasta 2,71% en aquellos que recibieron la protección completa de la vacuna contra el Covid-19.

Lo mismo ocurre con los pacientes que llegaron a una UCI: el 90,91% de ellos no estaban vacunados, el 5,44% solamente tenía una dosis y solo el 3,65% recibió la protección completa.

Asimismo, de los 10.717 fallecidos en ese periodo, el 94,05% no estaba vacunado, el 4,48% tenía una sola dosis y el 1,47%, el esquema completo.

Un caso

Un hombre de 61 años que se contagió con la variante delta falleció el último miércoles tras permanecer internado en UCI del Hospital Regional de Moquegua. La víctima tenía obesidad y había recibido una sola dosis de la vacuna, según la Geresa de Moquegua.

