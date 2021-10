Hernando Cevallos: “Se cayó la llegada de vacuna Sputnik V”

El titular del Ministerio de Salud, Hernando Cevallos, indicó que el país no podrá recibir las 20 millones de dosis de la vacuna rusa contra la COVID-19, Spunitk V, debido a problemas de producción en el laboratorio Gamaleya, fabricante del inoculante. El ministro hizo esta afirmación en el programa Espacio Vital de la cadena radial RPP. “Estas vacunas, por lo menos en este año, no las vamos a tener”, declaró.

El expresidente Francisco Sagasti había anunciado que a partir de septiembre del 2021 debían empezar a llegar los primeros cargamentos de dicha vacuna. Sin embargo, aún no se ha realizado el pago correspondiente para la adquisición.

“Las vacunas que se comprometió el Gobierno anterior no estaban pagadas, son contratos, pero no están pagados. Por tanto, las empresas no están sujetas a ninguna obligación legal de traerlas puntualmente”, explicó Cevallos.

Además, informó que ya se comunicó con el Fondo de Inversiones Ruso, a cargo del acuerdo, y que han respondido que “no tienen disponible las vacunas y que tienen dificultades en la producción”.

Como consecuencia, la distribución de las vacunas para proteger a la población del coronavirus se verá reducida debido a que “se cayó la llegada de Sputnik V y las vacunas por Covax no llegan a muchos países”.

Hasta la fecha se han aplicado 26 779 567 millones de dosis de vacunas, de las cuales 15 871 503 millones corresponden a la primera dosis y 10 908 064 millones a la segunda dosis, que representa 39% de la población mayor de 12 años de edad.