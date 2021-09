Coronavirus en Perú: no se descarta que haya más casos de variante delta plus

Luego de detectarse tres casos de la variante delta plus en el distrito de Ate, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que si bien estos son los únicos hasta el momento, no se descarta que existan más casos de este sublinaje de la COVID-19, caracterizado por ser altamente infeccioso. Eso causa una alerta.

Por ese motivo se ha activado un cerco epidemiológico en el asentamiento humano Túpac Amaru IV, en Ate, para realizar la vacunación contra la COVID-19 casa por casa a más de 1.900 pobladores (mayores de 18 años); asimismo, se están tomando pruebas moleculares para detectar más infecciones. El sublinaje delta plus tiene mayor probabilidad de infectar aun cuando la persona se haya contagiado previamente de la COVID-19 o que se haya vacunado porque tiene escape inmunológico, explicó Víctor Jiménez, biólogo del equipo de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud (INS). “No se sabe si la variante (delta plus) es más infecciosa que la delta original, en todo caso puede ser igual de infecciosa que la delta original”, explicó a La República.

En ese sentido, recomendó que las personas se vacunen y mantengan las medidas de protección como el distanciamiento, el uso de doble mascarilla y el lavado de manos para reducir la posibilidad de contagio.

En efecto, uno de los infectados de la delta plus es un joven de 19 años no vacunado (aún no le correspondía por su edad) que está en unidad de cuidados intensivos (UCI) en el hospital de Chosica y otros dos casos son dos mujeres de 39 y 42 años, ambas vacunadas con las dos dosis. Tienen síntomas leves.

Esto según detalles que brindó Tania Carrasco, directora de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Este.

El experto del INS apuntó también que la delta es más contagiosa que otras variantes, como la lambda y la gamma, y en las últimas semanas se está registrando un aumento de casos de delta en el país.

Así, hoy suman un total de 721 (182 casos más), según el último reporte del INS. El Perú aún corre el peligro de afrontar una tercera ola por el coronavirus, precisamente, por esta alerta.

Por su parte, el ministro Hernando Cevallos explicó que delta plus es una variante que produce 8 o 9 veces mayor cantidad de contagios y es más agresiva. “Además, esta variante produce un escape inmunológico, que limita un tanto el actuar de la vacuna. Es muy importante cortar su difusión”, manifestó.

Añadió que esta variante afecta a personas más jóvenes y que el periodo de incubación de la enfermedad es más breve 4 o 5 días; sin embargo, no se han observado síntomas distintos.

Que no se repita. No bajemos la guardia, como ya ha pasado. Foto: John Reyes / La República

¿Por qué delta plus?

Según los expertos del INS, no se sabe si la delta plus causa más hospitalización o muertes.

“Le han llamado delta plus por el adicional, delta ha sido sensación mundial porque se ha comprobado que es más infecciosa; en India y en EEUU han detectado este sublinaje que tiene una mutación adicional, por eso le han acuñado delta plus. Entonces es delta más una mutación, pero no se sabe si esta presentaría más problemas, más muertes, pero sí se conoce que por ser una delta también se asocia a mayor infección que el resto de variantes y sí tiene escape inmunológico”, agregó el biólogo Jiménez.

Delta tiene mayores casos en Lima, pero también en Ica, Cusco, Junín, Ayacucho, que son parte de la sierra central. También hay otro foco de contagios en el norte: Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

¿Cuál será el destino de gamma y lambda? “Aún no lo sabemos, lambda que fue preponderante ya comienza a disminuir, gamma también, pero parece haber evolucionado en una variante que ya está representada por más de 300 genomas en el Perú”, añadió el biólogo.

El INS ha detectado, recientemente, un sublinaje peruano de la variante gamma. Este también se ha encontrado en Chile, Ecuador, Italia, EEUU y Suiza. No se sabe si es más contagioso, y se están haciendo los estudios de laboratorio y computacionales para saber su evolución.

Reacciones

Tania Carrasco, titular de Diris Lima Este

“Tenemos 42 puntos covid dentro de la jurisdicción de Lima este, y en Ate, 12 centros de salud. Allí realizamos la prueba molecular. Por eso invitamos a las personas con síntomas a que acudan a evaluarse”.

Víctor Jiménez, biólogo del INS