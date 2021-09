Óscar Ugarte sobre exigencia de carné de vacunación en Ica: Debería ser una norma nacional

Óscar Ugarte, exministro de Salud, se pronunció este jueves 23 de setiembre sobre la reciente oficialización de la exigencia del carné de vacunación COVID-19 para ingresar en establecimientos públicos en la región de Ica. En esa línea, indicó que si se va a implementar esta normativa no debería ser a nivel regional, sino en todo el Perú.

“Creo que no corresponde a una región limitar determinados derechos. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los servicios. En este caso, la región Ica está limitando esos derechos en función de la no vacunación. Yo creo que este es un tema nacional. Debería haber una norma nacional, no puede ser que cada región determine ese tipo de limitaciones de los derechos”, señaló en Canal N.

“Yo entiendo la buena intención por parte de las autoridades de Ica para propiciar que la gente se vacune, pero creo que la medida no es esa, no corresponde, como digo. Eso tendría que ser en todo caso una norma nacional”, agregó.

Respecto a si Ugarte considera prudente iniciar ya con este tipo de exigencias, el médico especialista sostuvo que “aún no lo ve conveniente”, debido a que aún no se ha completado la inmunización a gran parte de la población.

“Eso no lo decide cada región, sino el Gobierno. El otro tema es si esto es conveniente o no, utilizar el rango de vacunación como un criterio para limitar, hasta el momento no ha sido hecho eso por la norma nacional. Yo creo definitivamente que no correspondería por ahora ”, precisó.

Asimismo, detalló que el avance de la vacunación por región es distinto. “Callao está en el 50%, Lima Metropolitana está en el 49%, Ica está por debajo del 50% de la vacunación de su población objetiva con las dos dosis. Si todavía no estamos en promedio nacional, por encima del 35% de vacunación, hacemos mal en poner trabas”, alertó.

Por último, acotó que estas medidas podrían darse cuando la ciudadanía esté al 70% de inmunización. “No puede ser que cada región defina criterios diferentes de limitación de un derecho ciudadano para acceder a servicios”, expresó.

