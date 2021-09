San Borja: difunden videos de cámara de seguridad del recorrido de Alex Gensollen en Real Plaza

El último miércoles 15 de septiembre, el ciudadano Alex Gensollen Vera Tudela, de 38 años, falleció dentro de la tienda Oeschsle, ubicada en el centro comercial Real Plaza Primavera, en San Borja. Este viernes se difundieron los videos registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento que muestran el recorrido del ciudadano.

De acuerdo a dichas imágenes, a las 9.53 p. m. de ese miércoles, Vera Tudela ingresó corriendo y sin mascarilla al centro comercial ubicado entre las avenidas Angamos y Aviación, y se dirigió hasta el interior de una pollería, donde dejó una bolsa de papel que portaba en las manos.

En declaraciones para Panamericana, el director de operaciones de Liderman, Tuvia Balon, indicó que el mencionado ciudadano llevaba pan dentro de la bolsa.

“Estuvo ahí cerca de tres minutos y, cuando salió del local, hubo un forcejeo con un agente de seguridad, y de ahí continuó hacia el local de Oechsle”, sostuvo.

Según dijo, tras el forcejeo con el primer personal de seguridad, hubo una comunicación por radio con la que se activaron los protocolos de seguridad.

“El agente de la puerta levantó su equipo de radio, mantuvo una distancia adecuada del señor Alex y reportó al centro de control y al jefe de grupo”, agregó Balon.

Las imágenes también muestran que cuatro minutos después de ingresar al centro comercial, Alex Vera entró al espacio de Oechsle por debajo de una valla de seguridad.

Al respecto, el director de operaciones de ISEG, Gonzálo Isasi, señaló que a esa hora los agentes de seguridad colocan esa valla y bajan un poco la puerta mecánica en señal de que no se permite el ingreso y que solo se espera la salida de los últimos clientes para cerrar la tienda.

“Durante los diez minutos que transcurre dentro de la tienda, el señor no se dirigió a comprar zapatillas, como se menciona, sino que va primero a un lineal de cajas. No sabemos qué quería hacer ahí. Personal de seguridad lo busca para pedirle que se retire. El señor vuelve a correr hacia la trastienda, una zona no autorizada para el público. Se le invita a salir de acuerdo al protocolo. En las imágenes se ve que es acompañado hacia la puerta por un agente, pero decide no salir e ingresa nuevamente a la tienda”, narró.

Isasi manifestó que no se han difundido las imágenes de lo ocurrido dentro de Oechsle debido a que son materia de investigación.