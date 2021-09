SJL: Sedapal informó que cortará el servicio de agua potable en el distrito

A través de un comunicado, Sedapal manifestó que tras el aniego que se produjo en la avenida Tusílagos han dispuesto el corte del servicio en todo el distrito para solucionar el problema suscitado.

“Sedapal comunica que para realizar labores de mantenimiento en las redes de alcantarillado del distrito de San Juan de Lurigancho, el servicio de agua potable será restringido durante los próximos días en el distrito”, se lee en la misiva.

Asimismo, indicaron que en el momento oportuno manifestarán el horario de restablecimiento para que los vecinos puedan tomar las medidas más adecuadas.

Por otro lado, Sedapal indicó que las urbanizaciones Zárate, Mangomarca, Campoy, Caja de Agua y Azcarrunz Alto y Bajo si podrán hacer uso del servicio de manera normal.

Vecinos de la zona expresaron su malestar, pues indicaron que esta situación es repetitiva con Sedapal y que siempre demoran en solucionar estos inconvenientes.

“Siempre es lo mismo, hasta ahorita no solucionan. Nuestras casas se siguen hongueando porque las tuberías se rompen por todos lados. He tenido que gastar de mi plata y comprar mi arena. Que Sedapal me devuelva; eso es lo justo”, dijo una moradora.

Aniego en SJL: reportan inundación en avenida Tusilagos

El sábado 4 de setiembre, vecinos de la cuadra 1 de la avenida Tusílagos, en San Juan de Lurigancho, reportaron la formación de un nuevo aniego en plena vía pública que afectó a sus viviendas.

La inundación se produjo cerca de las 2.00 p. m. por la rotura de una tubería, según la municipalidad. Dos horas después llegó un camión de succión con trabajadores de Sedapal para poder retirar el agua empozada.