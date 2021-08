Vacunatón en Arequipa, Cusco y Puno

Para hoy y mañana se tienen programadas las vacunatones en las regiones del sur. En algunas el propósito es cerrar brechas y en otras se avanza con el grupo etario de los 30. Se han implementado varios puntos de inmunización en Arequipa, Cusco y Puno.

El Gobierno Regional de Arequipa enfatizó que la jornada de este fin de semana será para las personas mayores de 45 años. Para quienes se inocularon el 7 y 8 de agosto, esta será la oportunidad para recibir su segunda dosis Pfizer.

Igualmente, podrán aplicarse sus primeras o segundas dosis los rezagados de 45 a 59 años que residan en cualquiera de los 29 distritos de la provincia Arequipa.

Se han establecido 20 puntos de vacunación (Ver inforgrafía). A ellos también pueden acudir mayores de 12 años con enfermedades raras y huérfanas, con trastorno mental grave, de neuro desarrollo y Síndrome Down. Asimismo, se inmunizará a mujeres gestantes con 28 semanas de gestación mayores de 18 años.

Centros de vacunación.

En Cusco, hoy la vacunaton será solo para las personas de 50 y 60 años que requieran sus primeras y segundas dosis Pfizer. Para mañana se estableció la inoculación para las personas de 40 a 49 años con vacunas Sinopharm.

La jornada será de 8 de la mañana a 6 de la tarde en ochos puntos de inmunización. El gerente regional de Salud encargado, Javier Ramírez, refirió se continuará con el cierre de brechas.

En Puno se realizará la segunda vacunatón regional para personas de 30 años y segunda dosis para rezagados.

Más de 200 profesionales de la salud laborarán en 13 puntos. El único centro de inoculación que funcionará de 8 de la mañana a 8 de la noche es el Glorioso Colegio Nacional San Carlos del Parque Pino. En el resto de los lugares será de 8 de la mañana a 5 de la tarde. “En los distritos por diversas situaciones los días y horarios tuvieron que adecuarse al quehacer de los pobladores”, informó la Red de Salud de Puno.

La meta de la Red de Salud Puno es llegar a 4,760 personas protegidas de la COVID-19.

Demora de vacunas estanca proceso

Mediante un comunicado de prensa, el GORE Arequipa enfatizó que aún no hay vacunas para inmunizar a las personas de 40 a 44 años que están pendientes de segunda dosis. “Aclaramos que el Minsa (Ministerio de Salud) aún no envía remesa de vacuna Sinopharm para este grupo etario por ello no se vacunará segundas dosis”, dice el documento.

En la región imperial aún no se inicia la inoculación para las personas de 30 a 39 años. Según Ramírez podría darse en la quincena de setiembre siempre y cuando el Minsa remita más vacunas. “Nos han dicho que si no avanzamos más con la población que aún no se coloca la segunda dosis, no se puede avanzar”.