El exministro de Salud Óscar Ugarte rechazó las declaraciones del actual titular del sector, Hernando Cevallos, quien comentó que los problemas de arribo de vacunas provienen desde la gestión anterior.

Ugarte reiteró que ya se sabía del acuerdo de 98 millones de dosis contratadas, además de que siempre se detalló que ocho millones de ellas llegan este mes.

“Creo que Cevallos se equivoca tratando de explicar problemas de gestión mirando hacia atrás. Tienen que reconocer los errores que están cometiendo ahora. Hemos dejado contratos por 98 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19″, sostuvo a Canal N.

Así también recalcó que hasta julio arribaron 16 millones de fármacos, mientras que para agosto están previstos ocho millones. Sin embargo, señaló que estos se deben gestionar.

El último lunes, Hernando Cevallos indicó que hay un retraso en las llegadas de vacunas al Perú por parte de los laboratorios con los que se cerraron acuerdos, por lo que no pueden realizar más campañas masivas.

El ministro precisó que, en el cronograma que dejó el Gobierno de transición, se detallaba que en agosto llegarían ocho millones y medio de dosis, pero solo han llegado dos millones. Cevallos dijo que la cifra representa un “volumen muy lejos” de lo esperado.

“Si no estamos vacunando más masivamente no es porque el Gobierno se esté guardando las vacunas, es porque no hay un stock de vacunas. Las vacunas no se consiguen en 15 o 20 días, hay una demanda internacional que supera la oferta en los laboratorios”, manifestó Cevallos en conferencia de prensa luego de reunirse con el Colegio Médico del Perú (CMP).