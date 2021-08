Decana de Enfermeras: “En las postas debemos volver a vacunar contra las demás enfermedades”

Hay un alto riesgo no solo por el Covid-19 sino también porque no se está vacunando contra las otras enfermedades, como la sarampión, la polio, la rubéola. ¿Qué está pasando?

El gran problema es que hay un retraso en la cobertura de vacunación regular. El año pasado se logró solo inmunizar al 40% de la población debido a que se limitó la acción preventiva promocional en las postas.

Se refiere al cierre del primer nivel de atención.

Así es, se desactivaron los centros de salud para evitar el contagio del Covid-19, y se cerraron los consultorios donde se vacunaban a los menores, las gestantes y adultos mayores; se cerraron los consultorios de crecimiento y desarrollo donde la gente aprende qué vacunas le tocan a sus hijos. Entonces eso ha tenido un impacto directo, sumado al cierre de las escuelas, lo cual impidió que se inmunice a las adolescentes de 9 a 13 años contra el virus del papiloma humano (que puede causar cáncer de cuello uterino tras el inicio de la vida sexual). En el 2020 se tenía planeado vacunar a 229 mil y se llegó solo al 19,8% de las adolescentes de esas edades.

Hasta antes de la pandemia, el Perú tenía uno de los calendarios de vacunación más completos de la región porque se aplicaban 17 vacunas contra 26 enfermedades a niños y se inoculaban dosis de refuerzo a gestantes y adultos mayores. ¿Eso ha cambiado ahora?

No, el Perú sigue teniendo uno de los calendarios de vacunación más actualizados. En la región solo competimos con los brasileños, y somos uno de los top de las Américas para la OPS y la OMS. Tenemos las dosis en los almacenes, lo que necesitamos es mover al personal, activar los centros de salud. Por eso, creo que en este momento el ministro (Hernando) Cevallos debe poner una acción especial en invertir en la vacunación del calendario regular y eso se relaciona directamente con el fortalecimiento de las postas.

Pero ¿el Minsa está en capacidad de realizar la vacunación regular y la del Covid-19?

Sí, claro. Sería estratégico y potente porque podríamos decirles en su cara a todos los antivacunas que hoy podríamos tener niños con polio y sarampión. El lema debe ser: “Protégete, Perú”. Hay que reeducar porque en este año y medio tenemos padres primerizos a quienes debemos explicarles la importancia del calendario de vacunación regular, el cual debe ser parte de la rutina de la crianza de nuestros hijos. Hay que entender que la vacuna es un escudo protector. Imagínate hace años tenías personas con problemas de discapacidad por haber tenido polio. Hoy tú no ves eso en estas generaciones. No podemos descuidar ello.

¿Podemos movilizar al personal a nivel nacional?

En el 2006 vacunamos a 20 millones de personas en cinco semanas. Eso está probado, enfermería sabe qué debe hacer. Actualmente, hay 22 mil enfermeras en autoempleo, hay condiciones para que las contraten. Lo que necesitamos es que el gobierno sea consciente de que hay una baja cobertura y que se repotencie el primer nivel de atención y se hagan campañas masivas de vacunación.

¿No hay suficiente número de enfermeras en las postas?

Lo que ha pasado es que las enfermeras de las postas alejadas del país estaban explotadas y, como no tenían otra opción, ganaban 1.300 soles cuando debían recibir 3.344 soles, según la escala mínima. Sin embargo, de pronto, con la pandemia, se crea el CAS Covid, con el que les pagan 3 mil soles, y eso fue un gran incentivo para dejar las postas e irse a los hospitales, a las salas covid. Hoy no hay ningún incentivo para que se queden o se trasladen a los pueblos más alejados del país. Esto debe cambiar el ministro Cevallos.

¿Cuál debe ser una medida urgente que debe tomarse?

Necesitamos que se empiece con el contrato de por lo menos cinco mil enfermeras licenciadas para los puestos de salud donde hacen falta. También se debe tener a las técnicas y los médicos (...). Otro tema que nos preocupa es que ya ahora las jefas de enfermería de los hospitales tienen el mandato de botar personal porque ha bajado la cantidad de pacientes y esperar la siguiente ola para empezar a contratarlo. Yo quiero pedir al titular del Minsa, al presidente de EsSalud y los directores de las sanidades que no despidan gente. Cómo van a despedir a quienes han puesto su vida para enfrentar el Covid-19.

¿Su colegiado ha sido convocado por el gobierno?

No, ni por el Minsa ni EsSalud. Nosotros éramos parte del plan de salud del gobierno del presidente Pedro Castillo hasta el 26 de julio. Después no hemos sido convocados, pero nosotros tenemos la mejor voluntad de seguir aportando. La salud no tiene colores políticos.

¿Qué le recomendaría al presidente Pedro Castillo?

Le recomendaría que implemente su plan de gobierno en salud, que no era continuismo sino cambios fundamentales, como la construcción del sistema unificado de salud, la ley de carrera pública sanitaria, la vacunación acelerada retomando el calendario regular y el fortalecimiento de postas.

¿El Gobierno debe trabajar con el sector privado?

Nosotros hemos iniciado acuerdos con las cámaras de comercio, los centros comerciales y hasta con McDonald’s, para que brinden descuentos a quienes tengan su calendario de vacunación completo, sumado al de Covid-19. Eso debería hacer el gobierno. También podría convencer a los tiktokeros y youtubers para que promuevan la campaña de vacunación.

