La cuarta Vacunatón ha superado con creces la meta fijada de 300.000 dosis para Lima y Callao. Lo mismo sucedió en las ocho regiones que se sumaron a esta campaña masiva de 60 horas ininterrumpidas para inmunizar a los mayores de 38 años tanto con su primera como su segunda dosis.

Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) se ha logrado aplicar cerca de medio millón de dosis a la población en todas las jurisdicciones que participan en esta masiva jornada. Hasta las 3.30 p. m. de este domingo 8 de agosto, fecha en que finaliza la cuarta Vacunatón, el número de fármacos usados ha sido de 473.580.

Plan para enfrentar la tercera ola

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, aseguró que el plan para enfrentar una posible tercera ola de contagios de la COVID-19 se presentará oficialmente en el transcurso de esta semana. De acuerdo con el titular del Minsa, se buscará reforzar el primer nivel de atención de salud, incrementar la capacidad de diagnóstico del Instituto Nacional de Salud (INS) a 10.000 pruebas de detección de SARS-CoV-2, garantizar el suministro de oxígeno y aumentar la cantidad de camas UCI y de alto flujo de oxígeno.

Padrón de vacunación Pongo el hombro

¿Aún no sabes si puedes ir a vacunarte? Recuerda que durante el Vacunatón, no es necesario estar dentro del padrón de vacunación. No obstante, se debe respetar el cronograma establecido por el Gobierno.