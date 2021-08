El ritmo de vacunación descendió la última semana a nivel nacional, en medio de las Fiestas Patrias y el cambio de gobierno.

La cantidad de inoculados al día pasó de 227.000 dosis a menos de 170.000 dosis, según el análisis del integrante de Open Covid-Perú Juan Carbajal.

Para él, una de las explicaciones sería que, actualmente, se aplican en mayor proporción las segundas dosis relacionadas con el primer Vacunatón. “Actualmente en promedio bordea las 170.000 dosis diarias, pero no es que haya bajado producto de que no haya vacunas, o porque no vayan, sino que ahora estamos vacunando más segundas dosis. La disminución de la primera dosis hace que el promedio global disminuya”, indicó.

Detalló que, tras la suspensión de centros de inoculación en Lima y Callao, el 26 de julio, se aplicaron solo 70.000 dosis diarias en regiones. Luego, el 27 de julio esta cifra subió a 227.000. No obstante, el miércoles 28, el total de dosis fue 100.000 y el jueves 29 de julio fue 50.000.

“A partir del 30 de julio empezó a subir y se registraron 120.000 aproximadamente. Asimismo, desde el sábado el número está bordeando los 135.000, pero igual es por debajo de lo que veníamos antes”, mencionó.

Durante un recorrido por los vacunatorios del parque zonal Huiracocha, en San Juan de Lurigancho; Parque de la Exposición, del Cercado de Lima, y Plaza Norte, en Independencia, este diario pudo comprobar la poca afluencia de público. Según señalaron algunos asistentes, el tiempo de espera en las colas para ingresar variaba entre 3 y 15 minutos, distinto a otras fechas en las que se tenía que aguardar por horas.

Ahora bien, el presidente Pedro Castillo anunció que, al menos, el 70% de la población contará con ambas dosis antes de diciembre. Para llegar a ese número, señala Carbajal, se deberá aplicar al menos 330.000 dosis diarias; o sea, más del doble de lo actual.

“El ritmo de vacunación debería estar entre sus 330.000 y 340.000 dosis diarias. Claro que siempre va a haber sus baches, donde se apliquen más primeras dosis que segundas”, dijo.

Vulnerables sin dosis

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que “casi un 40% de los mayores de 60 años no tienen las dos dosis” contra la COVID-19. En ese sentido, instó a los adultos a completar el esquema de inmunización con la segunda aplicación, la cual garantiza una protección total.

“Nos interesa que las personas mayores de 60 (años) no olviden ir por su segunda dosis, porque el 80% de los que fallecen en las unidades de cuidados intensivos pertenecen a esta población”, afirmó.

Al respecto, la vicedecana del Colegio de Enfermeros del Perú, Edda Cayotopa, señaló que se deben mejorar los canales de comunicación, a fin de garantizar a la población que se cuenta con las dosis suficientes para continuar con el proceso.

Aconsejó al presidente Pedro Castillo inmunizarse para crear confianza con la ciudadanía, lo cual —según el ministro Cevallos— se dará esta semana.

Cayotopa, además, dijo que se puede implementar la inoculación en los centros de salud de primer nivel.

Seguirán cronograma

Por otro lado, Cevallos aseguró que el cronograma de arribo de vacunas contra la COVID-19 se mantendrá, lo cual permitirá realizar futuros vacunatones.

“Se van a mantener los calendarios (de llegada de dosis). De hecho, se van a ampliar donde sea posible. Vamos a tratar de tener más puntos de vacunación en distintas partes del país (...) El viernes, sábado y domingo se reinician los vacunatones en la ciudad de Lima”, señaló.

Cabe mencionar que el Perú ha recibido, hasta el momento, 16 millones de vacunas contra el SARS-CoV-2. Con esas dosis se ha logrado inocular a 13,2 millones de personas.

Claves

Sinopharm. Ayer llegó un millón de dosis. Tras la difusión de información de su eficacia, el porcentaje de aplicación se elevó de 50% a 75%.

Protección. Expertos de la Organización Panamericana de la Salud ratificaron que las vacunas aplicadas en el Perú son seguras y efectivas.

