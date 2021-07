A la fecha hay más de 2,3 millones de mayores de 50 años que no han recibido ninguna de las dosis de la vacuna contra la COVID-19 y 3,8 millones que no han regresado por su segunda dosis, según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), por diversos motivos.

No obstante, con una posible tercera ola que podría iniciar incluso antes de lo esperado y afectaría a los no vacunados, que en su mayoría es la población económicamente activa, los expertos señalan que es necesario acercar el fármaco a la población, y no viceversa, para que así haya más gente protegida ante el mortal virus, que hasta ahora ha cobrado la vida de más de 196.000 personas.

El exministro de Salud Víctor Zamora explica que ‘’la vacuna debe buscar a la gente’'. Primero, considera, se debe pagar a los trabajadores para que salgan a movilizarse, luego se deben ampliar los turnos, que concuerda con lo dicho por el presidente Pedro Castillo en su mensaje. Actualmente, los vacunatorios suelen estar abiertos solo en horario laboral.

También piensa que se debe realizar una ‘’planificación microterritorial’'. Asegura que las personas de cada barrio saben cómo es la dinámica local, por lo que deben adaptarse a esta.

En esa postura, el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, menciona que la historia de la vacunación en el Perú ha consistido en ir a buscar al ciudadano, para lo cual han existido campañas territoriales. Además de ir casa por casa, el galeno cree que se podría iniciar con brigadas itinerantes para determinadas zonas.

Precisamente, el mandatario también habló sobre contar con la participación de gobiernos distritales y locales, recuerda Palacios. Él resalta la importancia de este punto, pues la participación comunitaria, como los vasos de leche, comedores populares y rondas urbanas, son sectores organizados que ayudarían con el proceso.

Sin embargo, para el infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y jefe de la oficina de Epidemiología del hospital Cayetano Heredia, Carlos Medina, si bien el Perú tiene la base de buscar al ciudadano para vacunarlo, indica que ahora la situación es distinta debido a la cadena de frío que requiere Pfizer, por lo que descarta el ir casa por casa.

Lo que sí sostiene es que debe haber más estrategias, como aumentar el número de vacunatorios y mejorar la comunicación que existe por parte del Minsa, entre otras, pero siempre teniendo presentes los diferentes contextos sociales o poblaciones de cada zona.

Medidas a futuro

Para Zamora y Palacios, una medida que debería aplicarse cuando la cobertura de vacunación haya avanzado es el exigir estar inmunizados para entrar a diversos locales y negocios.

‘’Se tiene que penalizar. Nos afecta a todos. Tú puedes estar vacunada, pero si uno no lo está, corre riesgo de infección’', precisa el decano del CMP.

Zamora sostiene que el presidente puede realizar una iniciativa legislativa o una convocatoria al sector privado, mientras se discute la ley. Por ejemplo, añade, las empresas podrían pedir que sus trabajadores estén vacunados, de acuerdo al Plan de Vacunación.

En diversos países europeos se discute la controversial medida. ¿Sería posible aplicar algo similar en nuestro país?

Vacunación continúa con normalidad

Tal como lo había adelantado La República, el 28 y 29 de julio el proceso de inmunización continuó con normalidad. Ayer, en distintos puntos de Lima se vio a quienes iban por su segunda dosis y a aquellos de entre 40 y 44 años con cita programada. También a adolescentes con síndrome de Down.

Según el analista de datos Rodrigo Parra, hasta el día 27, el promedio de dosis administradas diario fue de 191.314.

