El Consejo Regional del Colegio Médico en Puno envió una carta al ministro de Salud, Óscar Ugarte, para solicitar un puente aéreo en favor del doctor Edwin Howard Churquipa Yanqui, quien se encuentra internado a causa de la COVID-19.

En la misiva firmada por el decano, Dr. Vidmard Mengoa Herrera, se indica que el galeno enfermo ha sido diagnosticado con neumonía, por lo que necesita de ventilación mecánica con urgencia .

El gremio también informa al ministro de Salud que en la región no tienen al personal suficiente para recibir a las personas que necesitan atención por coronavirus.

“No contamos con médicos especialistas de cuidados intensivos para atender la alta demanda de pacientes COVID-19, lo cual ha ocasionado el colapso de los principales hospitales de EsSalud y Minsa en nuestra región”, se lee.

En tal sentido, el decano del Colegio Médico de Puno solicitó al ministro Ugarte atender la solicitud con carácter de urgencia, a fin de que Churquipa Yanqui sea trasladado a un nosocomio de Lima.

Tercera dosis

Hace algunos días, el Colegio Médico y sus diversos consejos regionales manifestaron su posición de pedir al Minsa una tercera dosis de la vacuna de Pfizer con la finalidad de aumentar la protección del personal de primera línea.

No obstante, el ministro de Salud ha descartado en reiteradas oportunidades que hasta el momento esto no se pueda concretar, ya que no está comprobado que una tercera aplicación sea efectiva.

“No hay ningún estudio que demuestre que una tercera dosis es mejor que dos. Menos cuando es de otra vacuna. Hemos conversado con representantes de Pfizer para saber si están recomendando una tercera dosis sobre los vacunados con dos dosis y nos han informado que no, incluso para los que han sido vacunados con Pfizer y menos para los que han sido inmunizados con otra, como Sinopharm”, indicó ante la prensa.