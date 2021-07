Juan Villena, médico infectólogo, indicó que la eventual tercera ola llegará a nuestro país, debido a que la población no está respetando las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus.

“Tiene que suceder, pero esperemos que suceda para que la gente vea cómo es la ola. La estamos generando nosotros. Si nosotros no nos cuidamos, si no usamos las mascarillas (correctamente), va a suceder. Si seguimos marchando, va a suceder”, sostuvo en Latina.

Asimismo, reiteró que el virus no ha sido controlado no solo en el país, sino a nivel mundial, por lo que seguirá circulando. Además, precisó que todavía no tenemos el 10% de la población inmunizada.

“¿Qué estamos haciendo para que no suceda (la tercera ola)? No tenemos que hacer más, solo tenemos que cumplir con las medidas. El aislamiento social es fundamental, tenemos que ser conscientes. No digo que no salga, pero una persona está cerca, se alejan”, precisó.

Pablo Tsukayama: Debemos acelerar la vacunación ante la presencia de variante Delta

Pablo Tsukayama, profesor de microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), enfatizó que la variante Delta es más transmisible, por lo que se requiere acelerar el proceso de inmunización en el país.

“Los estudios preliminares del Reino Unido indican que es más contagiosa. O sea, es más transmisible que la regular. Y esto la hace la variante más infecciosa que hemos conocido hasta ahora. Y cada vez viene más acompañada de un mayor riesgo de hospitalización, al parecer”, indicó en TV Perú.

