Comas: abandonan auto robado frente a cola de vacunatorio

Un auto fue abandonado afuera del Parque Zonal Sinchi Roca, en Comas poco después de las 6.00 a. m.. Los testigos narraron que dos sujetos bajaron presurosos del vehículo frente a la cola del vacunatorio sin importarles dejar las ventanas abiertas y la llave puesta.

Los curiosos en el lugar y los agentes de la Policía pudieron comprobar que el automóvil Toyota Corolla con placa BEN-087 no arrancaba. Para despejar la vía que se había congestionado, los policías tuvieron que empujarlo a un lado.

Luego de unos minutos llegó el dueño, quien responde al nombre de Miguel Moreno, a bordo de un mototaxi. El hombre contó que había sido encañonado momentos antes para quitarle el carro en un grifo ubicado a casi seis cuadras de distancia. La víctima del robo declaró a Latina que los ladrones eran extranjeros.

“He llegado de Trujillo a hacer un negocio, me he estacionado, no habrá pasado ni diez minutos y llegaron dos jóvenes. Me intervinieron con un arma”, narró Moreno.

El propietario también reveló que durante el asalto logró tirar su celular abajo del asiento. El equipo tenía el GPS activado, recurso que lo ayudó a ubicar su herramienta de trabajo. Además, el referido medio informó que la víctima activó el sistema trabagas para que los delincuentes no tuvieran éxito en su acto delictivo.

El dueño indicó que las calcomanías de logos policiales en el parabrisas se debe a que en su condición de mecánico realiza trabajos a muchos efectivos de la PNP en Trujillo. Miguel Moreno fue a la comisaría del sector para ayudar con las investigaciones y dar con los responsables.