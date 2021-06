A solo un par de días de desarrollarse la segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente del Perú (periodo 2021-2026), es necesario que todos los electores peruanos sepan dónde y cómo votar este domingo 6 de junio para que los comicios se realicen de forma correcta y rápida en el marco de la segunda ola de la pandemia de la COVID-19.

¿Cómo saber cuál es mi mesa de votación?

Para conocer la ubicación de locales y mesas de votación, la Oficina de Procesos Electorales (ONPE) habilitó dos plataformas. La primera es una web en donde se informa sobre todo el proceso electoral: onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2021/EEGG/

La segunda opción es un formulario mediante el cual es posible hacer la consulta directa sobre los locales de sufragio (consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe), en donde se deberá seguir los siguientes pasos:

Coloca tu número de DNI

Presiona en consultar

Podrás ver tu local de votación en la mano derecha junto con la dirección y referencia.

¿Cuál es el horario de votación?

Al igual que en la primera vuelta, habrá un horario escalonado para evitar aglomeraciones. Se ha dividido a los electores por grupos según su último número de DNI en intervalos de horas que van desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m. Además, se ha reservado el horario de las 2.00 p. m. a las 4.00 p. m. para los adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad y de riesgo.

El objetivo de este horario sugerido por la ONPE es evitar contagios de COVID-19 a lo largo de la jornada electoral.

De 7.00 a 8.00 a. m. (dígito 1)

De 8.00 a 9.00 a. m. (dígito 2)

De 9.00 a 10.00 a. m. (dígito3)

De 10.00 a 11.00 a. m. (dígito4)

De 11.00 a. m. a 12.00 p. m. (dígito 5)

De 12.00 a 1.00 p. m. (dígito 6)

De 1.00 a 2.00 p. m. (dígito 7)

De 2.00 a 4.00 p. m. (adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de riesgo)

De 4.00 a 5.00 p. m. (dígito 8)

De 5.00 a 6.00 p. m. (dígito 9)

De 6.00 a 7.00 p. m. (dígito 0).

¿A qué hora abren y cierran las mesas de votación?

Las mesas de votación abrirán a las 7.00 a. m. y cerrarán a las 7.00 p. m.

¿Quiénes están obligados a votar?

De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones 26859 art. 9, los ciudadanos con derechos civiles vigentes están obligados a votar (los mayores de 18 años antes del cierre del padrón electoral). Para los mayores de 70 años, el voto es facultativo.

¿Cuánto es la multa por no ir a votar?

Según la Ley n.º 28859, las multas que se deben pagar por no sufragar son S/ 88 si no votas y vives en un distrito clasificado como “no pobre” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y S/ 44 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre” por el INEI.

