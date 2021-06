Incendio amenazó a los shipibos de la zona de Cantagallo

Un incendio de grandes proporciones en el centro ferretero Las Malvinas, ubicado muy cerca de la comunidad shipiba de Cantagallo, en el Rímac, revivió el temor que en noviembre del 2016 sintieron cientos de familias que viven hoy abandonadas a su suerte por las autoridades.

El hecho comenzó a las 5:40 de la tarde en una de las tiendas que al mismo tiempo eran usadas como viviendas. Hasta el lugar tuvieron que llegar 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). Los agentes de rojo demoraron más de dos horas para controlar la emergencia. Ellos recibieron la ayuda de comerciantes y vecinos que utilizaron baldes de agua para evitar que el fuego se extienda.

El comandante del CGBVP, Jorge Canal Cevallos, precisó que el área afectada es de 500 m2 y que las construcciones son de material noble. También se conoció que al menos dos personas habían salido heridas; mientras que más de 15 viviendas estaban afectadas. “El lugar aún no es seguro”. Al cierre, aún no podía señalar las causas del incendio. No obstante, una comerciante señaló que se habría producido por un cortocircuito en un taller. Denunció también que algunos desconocidos llegaron para robarse productos.

Triste realidad

El vicepresidente de la Asociación Comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo, Vladimir Inmuna, indicó que hay 22 familias que viven cerca de la zona.

Ya La República ha informado que en más de 4 años desde el último incendio, el paso de tres gestiones presidenciales y la llegada de una pandemia, a la comunidad shipiba de Cantagallo se les comunicó que no será posible construir el prometido complejo habitacional, debido a los altos niveles de contaminación.

La clave

Desde la Coordinadora de Derechos Humanos se informó que se ha creado una comisión multisectorial para hallar una solución. Los shipibos piden un plan de emergencia para que tengan servicios básicos provisionales.