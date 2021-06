COVID-19: sinceramiento de cifras ubican al Perú entre países con más muertes

El Perú es el primer país del mundo en sincerar sus cifras de fallecidos por COVID-19 tras la última actualización de sus registros que arrojan, al 22 de mayo, un total de 180.764. Ello, como era de esperar, lo ha ubicado entre los primeros en el mundo con más decesos.

Patrick Wieghardt, biólogo y voluntario del Open Covid Perú y miembro del grupo técnico que ayudó a establecer los criterios para actualizar la cifra de fallecidos, destaca esta labor.

“Ningún país en el mundo ha hecho una corrección como la ha hecho el Perú, que incluye (las muertes) de todas sus regiones. En el caso de Italia, corrigió las cifras de una región suya, pero nunca ha sido algo a nivel de todo el país”, explica.

Tras este sinceramiento, el Perú vuelve a ser el país con mayor tasa de mortalidad por la pandemia a nivel mundial. Según Wieghardt, lo positivo de esto es que se ha corregido el desfase que había y estamos en sintonía con lo que señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a que la cifra de fallecidos por COVID-19 en el mundo debe ser de 2 a 3 veces más de lo que se registra.

“Esperamos que otros países hagan la corrección de sus cifras, y que el Perú sirva de ejemplo de esta transparencia”.

Explicó que el problema que detectaron es que solo se reportaban oficialmente las muertes con tenían una prueba positiva (PCR, antígeno o serológica) en las últimas 24 horas, pero no se consideraba otras muertes que llegaban de otros días.

“Si alguien fallece hoy, pero el médico está tan ocupado que solo al día siguiente hace el certificado de defunción o el certificado de defunción está hecho a mano y se tiene que digitalizar, estas cosas duran tiempo, pero lo que no entendemos es por qué no se han querido reportar a los fallecidos que llegan más tarde. Si alguien falleció ayer, pero hoy llega su prueba positiva, no lo van a reportar hoy, esa persona desaparece del reporte, está dentro del registro, está dentro de la base de datos, pero no está oficialmente declarada”.

Por su parte, el científico Ragi Burhum precisa que la metodología para la actualización de fallecimientos por COVID-19 ya la había propuesto el CDC del Minsa, pero no se tomó en cuenta. Y lo que ha hecho el grupo técnico es pulirla y mejorarla.

“Si me preguntas si esto nos pone adelante en el ranking del mundo, sí, pero estamos creando un sistema más cercano a la realidad, porque si tú comparas con otros países, la mayoría usa solo criterio virológico”.

Con la nueva metodología se incorporan siete criterios para actualizar la cifra de fallecidos: virológico, serológico, radiológico, nexo epidemiológico, investigación epidemiológica, criterio clínico y Sinadef.

“Estos criterios que estamos manejando son más cercanos a la realidad, en otros países hay subregistros”, apunta Burhum.

Tras la actualización de las cifras, la tasa de mortalidad por coronavirus en el país se eleva a 551 fallecidos por cada 100.000 habitantes, superando a Hungría y República Checa, que a principios de mayo encabezaban el ranking mundial.

Considerando estos siete criterios, la cifra de fallecidos por el COVID-19 en algunas regiones se ha duplicado. En el caso de Apurímac, según la Sala Situacional del Minsa, tenía 624 fallecidos hasta el 30 de mayo. Sin embargo, con la nueva actualización esta región cuenta con de 1.275 fallecidos por COVID-19 hasta el 22 de mayo (ver infografía).

Cusco en contra

En Cusco, el director de Inteligencia Sanitaria, Javier Ramírez, dijo no estar de acuerdo con los nuevos criterios que sinceran los fallecimientos. Dijo que la diferencia en Cusco es solo de 12%. Sin embargo, para el epidemiólogo Pablo Grajeda podrían ser aún más. Según dijo, Cusco lidera el exceso de mortalidad por causas no probadas, en comparación a los fallecimientos antes de la pandemia.

Nuevo reporte arroja 184.507 decesos

En su reporte de anoche, el Minsa señala que la cifra de decesos llega a 184.507 en 15 meses de pandemia. También precisa que había un desfase de 115.305 fallecimientos.

La cifra de contagios se elevó a 1.961.087, es decir, 3.384 adicionales. Los hospitalizados suman 11.375 (-598) y los que se hallan en UCI son 2.652 (-17).

En Arequipa se informó que EsSalud tiene dificultades para instalar más camas UCI y más cánulas de alto flujo en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo (CASE) porque el oxígeno medicinal no es suficiente.

La situación se agrava porque la cantidad de pacientes sigue siendo alta. Nuevamente se ven colas en el hospital Docente de la Unsa y afuera de la empresa Praxair que comercializa oxígeno medicinal.

Infografía-La República.

Infografía-La República.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.