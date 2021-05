Chorrillos: largas colas y aglomeraciones en centro de vacunación

Aglomeraciones y largas colas se reportaron en las afueras del vacunatorio del colegio Pedro Ruiz Gallo, en Chorrillos, cerca de las 8.30 a. m. de este domingo 9 de mayo.

Los ciudadanos manifestaron que no había colas diferenciadas entre adultos mayores de 70 y 80 años ni programaciones para las inoculaciones. También reclamaron que había una diferenciación entre las personas que iban por la primera y segunda dosis de la vacuna, según un informe de Canal N.

“Vamos a ayudar a los pacientes postrados para que vayan avanzando, vamos a crear una nueva brigada para que se guarde la distancia y el camino quede libre. (...) El detalle es que muchos vienen en la fecha que no les corresponde. A veces son pacientes que no les toca ahora, muchos no respetan el horario”, indicó Alexander Céspedes, representante de una de las brigadas del centro de inmunización.

Un panorama similar se registró a las afueras del Parque de las Leyendas, en San Miguel, donde a través de redes sociales se reportaron colas interminables fuera del autovacunatorio.

“La cola para vacunarse en el parque de las leyendas es infinita! Da la vuelta por av. Venezuela hasta Av. Faucett. @EsSaludPeru @Minsa_Peru. ¿Qué pasó?”, escribió la ciudadana Erik Tanaka a través de Twitter.

¿Cómo saber cuándo me toca vacunarme contra la COVID-19?

Para conocer tu fecha y lugar de vacunación contra la COVID-19, sigue estos pasos: