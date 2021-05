Huancavelica: docente protesta al dictar clases desde frontis de universidad

Huancavelica. Sentado en el suelo, con dos carteles pegados en una pared con las frases “UNH (Universidad Nacional de Huancavelica) no me paga hace dos meses” y “Protesto, no me pagan”, el profesor César Franco reclama a la mencionada casa de estudios, que se le abone los salarios adeudados según declaró para un informe presentado por TV Perú.

El catedrático mostró su disconformidad, pues tanto él como sus otros compañeros se encuentran en la misma situación: “Hemos mandado un documento en la primera semana de febrero para que nos pagaran vacaciones no gozadas y hasta ahora no nos dan respuesta”.

Como forma de protesta, el docente, desde el frontis de la universidad, imparte sus respectivas clases para la Facultad de Ciencias de la Comunicación. César Franco es uno de los 92 educadores afectados que hasta la fecha no reciben una solución.

Por otro lado, mencionó que no piensa darle una sola excusa a la UNH para que no se le cancele lo adeudado: “No quiero que tengan la disculpa de que he dejado de trabajar porque no me pagan, yo estoy haciendo clases” . Además, mencionó que cumple con su profesión porque le gusta.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades de la Universidad Nacional de Huancavelica no han brindado una aclaración con respecto a los reclamos del docente. De la misma forma, sus redes sociales y página web guardan silencio sobre el caso.