El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu) lanzó, este jueves 23 de abril, el concurso Beca Generación del Bicentenario 2021.

Un total de 150 becas serán otorgadas a profesionales peruanos de alto rendimiento académico con bajos recursos económicos para estudiar su posgrado en el extranjero.

“Tiene como objetivo la formación de talento humano altamente calificado, así como el fomento de la investigación científica e innovación tecnológica para responder a las necesidades de desarrollo del país”, destacó Ana Núñez, directora de la Oficina de Becas del Pronabec, en un comunicado.

La funcionaria agregó que los ganadores podrán acceder a los conocimientos más avanzados de sus especialidades, los cuales pondrán en práctica a su regreso en beneficio de la patria.

Entre las universidades a las que apuntan las subvenciones están Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Oxford, Stanford University, University of Cambridge, Princeton University, Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Columbia University, Imperial College London y otras. Para conocer la lista completa de las 400 instituciones educativas ingresa a este ENLACE.

¿Cuáles son los requisitos para postular a la Beca Generación del Bicentenario?

Los postulantes deben tener la nacionalidad peruana y haber culminado la carrera (pregrado). Otro dato importante que deben conocer como requisito indispensable es tener la carta de aceptación definitiva de una universidad extranjera elegible y el ingreso de tu familia no debe superar los 6.510 soles mensuales.

Acreditar alto rendimiento académico en los estudios de pregrado o posgrado (promedio final), mínimo debes estar en el tercio superior. Asimismo, no tener deudas superiores a siete remuneraciones mínima vital (S/ 6510). Para otros requisitos específicos entra AQUÍ.

¿Qué beneficio tiene estudiar con la Beca Generación del Bicentenario?

Esta ayuda económica por el esfuerzo y talento de los profesionales cubre costo de matrícula y pensión de estudios, gastos administrativos para la obtención del grado o título, trasporte interprovincial e internacional, alojamiento, alimentación, movilidad local, materiales de estudio, seguro médico, entre otros.

La postulación es virtual y gratis a través de www.pronabec.gob.pe/beca-generacion-bicentenario, la cual se inició el 23 de abril y concluye el 4 de junio del 2021, hasta las 5.30 p. m. (hora peruana).

La beca financiará solo programas académicos con inicio de estudios entre el 22 de abril del 2021 (fecha de publicación de bases) hasta el 31 de diciembre del 2022.

Para despejar otras interrogantes puedes contactarte con el Pronabec a través de facebook Pronabec, la línea gratuita 0800 000 18 o la central telefónica (01) 612 82 30.

