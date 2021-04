Adultos mayores que no se hayan vacunado pueden hacerlo este 19 y 20 de abril

El Ministerio de Salud recordó a la población adulto mayor que no se haya podido inmunizar contra la COVID-19 que tienen disponible los días 19 y 20 de abril para poder recibir una de las dosis de la vacuna Pfizer.

Asimismo, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, señaló que cada fecha fijada tendrá días posteriores para rezagados, de manera que no haya ninguna persona que se quede sin ser inoculada.

Por otro lado, el funcionario saludó que las personas estén acudiendo a los centros de vacunación; sin embargo, reiteró que deben respetar los horarios sugeridos que aparecen en la web ‘Pongo el Hombro’ para evitar aglomeraciones.

¿Cómo consultar el nuevo padrón de vacunación?

Para conocer la fecha en que recibirás la vacuna, debes entrar al portal Pongo el hombro, que ha sido habilitado por el Gobierno, a través de este LINK.

Allí tendrás que digitar solamente el número de tu DNI (carné de extranjería, pasaporte o permiso temporal de permanencia, según corresponda). Luego, presiona la casilla que dice acepto política de privacidad y haz clic en continuar. El sistema te señalará en ese momento si estás en el padrón y cuál es tu fecha y lugar de inmunización.

¿Quiénes serán vacunados en la primera etapa?

De acuerdo con la Plataforma Digital del Estado Peruano, la primera etapa de la nueva estrategia de vacunación incluirá a los adultos mayores de 80 años residentes en Lima Metropolitana y Callao, que serán inoculados los días 16, 17 y 18 de abril, en una primera jornada, y el 23, 24 y 25 de abril en la segunda.

La experiencia, señalan, se expandirá progresivamente a otras regiones del país, además de las que ya iniciaron (La Libertad, Arequipa, San Martín, Loreto, Cusco y Cajamarca).

¿Qué pasa si no puedo ir el día que se me ha asignado?

Si tuviste un contratiempo y no pudiste acudir el viernes, sábado o domingo indicado, podrás acercarte el día lunes o martes para recibir la inmunización. Esto ocurrirá en las dos jornadas programadas en Lima y Callao: si no pudiste ir el 16, 17 o 18 de abril, debes asistir el 19 o 20 al mismo lugar asignado; y si no te presentaste el 23, 24 o 25, debes hacerlo el lunes 26 o martes 27.

Además, si se hace imposible acudir en la fecha programada, se ha dispuesto la línea 113 para que la cita se pueda reprogramar, según explicó Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno Digital de la PCM, en declaraciones a RPP. Los adultos mayores de 80 años postrados que pertenezcan a Padomi también pueden solicitar una visita domiciliaria.