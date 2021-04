Lambayeque pasará a ser nivel extremo a partir del 18 de abril

Mediante sus redes sociales, el Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque anunció que tras reuniones sostenidas entre el gobernador (e), Luis Díaz Bravo, y el ministro de Salud, Óscar Ugarte; este último confirmó que dicha región pasará a ser clasificada como nivel extremo por pandemia a partir del 18 de abril.

En ese sentido, Lambayeque iniciará su toque de queda a las 9.00 p. m. hasta las 4.00 a. m. del día siguiente. Los domingos habrá inmovilización social absoluta, y solo se permitirá la circulación de vehículos particulares que cuenten con su respectivo pase laboral emitido por la autoridad competente.

Asimismo, el aforo en bancos, supermercados, mercados, bodegas, farmacias, peluquerías, barbería y afines se reducirá a un 4 %. Museos, sitios arqueológicos, bibliotecas y restaurantes solo tendrán capacidad para atender a un 30%. Queda prohibido el ingreso a casinos, tragamonedas y gimnasios.

En cuanto al transporte interprovincial terrestre, este funcionará pero con un aforo del 50 al 100% según la regulación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El ingreso a las playas, templos y lugares de culto sigue suspendido para la población por este periodo de tiempo.

Personal y oxígeno

No obstante, este no fue el único compromiso que asumió el ministro de Salud, explicó el GORE; sino que también se presionará al Ministerio de Economía para que pueda habilitar las partidas presupuestales para el pago del personal CAS-COVID que labora en la primera línea, donde algunos no cobran sus sueldos desde enero.

De igual forma, se anunció la donación de una planta de oxígeno de 20 metros cúbicos (m3) que será instalada en el Hospital Referencial de Ferreñafe. Por otro lado, Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), brindará por tres meses 14.000 m3 de oxígeno para recargar balones.

“Esta recarga se divide en 10.000 m3, que consiste en 1.000 balones para el Hospital Las Mercedes y 4.000 m3 que equivale a 400 balones destinados al Hospital Belén de Lambayeque, teniendo en cuenta que en ambos nosocomios se han aperturado camas para pacientes leves y moderado”, precisó el GORE.