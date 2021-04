SJL: sujeto ganaba dinero con engaño de que su mamá murió por COVID-19

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un individuo que es acusado de estafar a la personas con el cuento de que su mamá había fallecido a causa del coronavirus.

Durante una semana aproximadamente, Víctor Cornejo Parrales (55), vestido con ropa de duelo, estuvo pasando por las casas de la urbanización Polonia, en San Juan de Lurigancho, para solicitar apoyo económico.

Sin embargo, los vecinos se percataron de su mentira y dieron aviso al Serenazgo y a la Policía. Una testigo grabó la detención.

“Es un estafador. Anda pidiendo, de casa en casa, plata diciendo que su mamá se ha muerto y es mentira. Lo atrapamos con las manos en masa. (...) A mis vecinas les ha sacado su plata: la gente le da 5 soles, 10 soles, hasta 30 soles le han dado”, se le escucha decir a la mujer.

Se supo que Cornejo Parrales vivía en la zona de Caja de Agua, en el mismo distrito, y decidió ir hasta la urbanización Polonia porque allí nadie lo conocía.

“Me pareció sospechoso porque esta persona no es de aquí. Mi familia hizo una colecta y se le entregó”, narró un vecino a Buenos Días Perú.

Una vez en la comisaría de Santa Elizabeth, el sujeto fue interrogado y terminó por confesar ante la Policía que era un estafador, pero intentó justificarse afirmando que lo hacía porque no contaba con ingresos económicos.

“Por necesidad, no tengo un trabajo. Recién el viernes me iba a poner a trabajar en el parque Santa Rosa, siempre he trabajado como vigilante de la cuadra”, indicó.

El mayor PNP Ricardo Vargas, comisario de Santa Elizabeth, lo recriminó. “Estás estafando, el dinero se gana trabajando, no estafando a la gente”, expresó.