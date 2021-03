La región Lambayeque afronta la peor crisis sanitaria por el coronavirus con el más alto registro de contagios y fallecidos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Este problema se presenta en los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud.

Conforme al último reporte del Comando COVID Sipán, son 42.053 infectados y 3.922 fallecidos hasta el momento. Los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria registran más casos.

La agresividad y alto nivel de transmisión ha puesto en jaque al sistema de salud en esta región norteña, que en 2020 sufrió la primera ola epidemiológica y en 2021 aún no alcanza la cúspide de la segunda ola, tal como lo señaló el presidente de la Federación Médica, Paúl Larrea, quien lamentó que los establecimientos del primer nivel de atención no hayan sido fortalecidos para la atención de pacientes.

Tasa de mortalidad

A su turno, Laura Arce Villalobos, quien integra la Oficina de Inteligencia Sanitaria de la Red Asistencial Lambayeque- EsSalud señaló que en la última semana el SARS-CoV-2 originó la muerte de 140 personas.

“En los últimos días, se registró la tasa de mortalidad más alta desde el inicio de la pandemia a la fecha, pues ni en la primera ola se ha tenido tantos muertos por COVID-19”, expresó.

Si bien enfatizó que las 140 defunciones es la cifra oficial, la profesional señaló que la cantidad de decesos sería mayor al no tenerse en cuenta aquellas personas que mueren en sus viviendas.

“Este número (140) no nos reporta los fallecidos en casas, debido que los familiares no reportan y proceden con el entierro”, anotó.

Más infectados

Asimismo, precisó que el índice de la mortalidad sigue en alza, situación que se complica por las circunstancias actuales de la pandemia. “Hay que considerar y ponernos a pensar que no tenemos camas, mientras que el número de pacientes leves, moderados, severos y asintomáticos aumentan muchísimo, pese que no llegamos al pico de la segunda ola y la mayoría de la población no ha sido vacunada”, expresó.

Para Arce Villalobos, esta problemática se complicaría al no contar con el apoyo total de la ciudadanía, que no cumple con el correcto lavado de manos y el uso de la mascarilla. “Si no se toman los cuidados, se registrarán más decesos”, enfatizó.