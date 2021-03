SJL: delincuentes roban dinero y medicinas valorizadas en S/ 80.000

Con información de Deysi Portuguez.

Un grupo de delincuentes ingresó a una farmacia y robó dinero en efectivo, así como también mercadería valorizada en S/ 80.000, en San Juan de Lurigancho (SJL). El hecho ocurrió la madrugada del sábado 27 de marzo en la agrupación de vivienda Valle del Mantaro, en la urbanización Zárate.

La botica Elizafarma tenía a penas dos meses de inaugurada. Según contó el dueño agraviado, los hampones habrían llegado a bordo de un auto, el cual sirvió para trasladar lo hurtado.

“Alrededor de las 6 a.m. me llaman para avisarme que me habían robado. Se han llevado antibióticos, ampollas, pañales, fórmulas, entre otros productos. Lo que he perdido es más de S/ 80.000 , tal vez un poco más. Lo que más estaban comprando eran medicamentos pero no han dejado ninguna caja”, indicó José Contreras en diálogo con La República.

En la zona no existen cámaras de seguridad que hayan captado el asalto. La Policía Nacional ya tiene a cargo las investigaciones del caso. De acuerdo con el agraviado, los agentes han recogido varias huellas digitales, a fin de identificar a los malhechores.

El propietario del negocio pidió mayor seguridad en la zona también conocida como ‘5 esquinas’. Según contó, esta no es la primera vez que es víctimas de un robo de este tipo.

“Pedir más seguridad, antes había más militares o policías. A la farmacia que tengo al frente también entraron hace unos meses, pero no llevaron mucho de valor, solo unos S/ 3.000, pero llegar a esta magnitud ya da impotencia. Uno trabaja desde temprano hasta tarde para que de la noche a la mañana resultes sin nada.”, señaló.