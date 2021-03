No hay acuerdo en el cuarto día del paro nacional indefinido de transportistas. Los ministros de Economía, Interior y Transportes informaron que los dirigentes hicieron pedidos imposibles de atender en momentos de crisis económica y pandemia. Uno de ellos, no pagar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que se aplica al diésel.

Para el ministro de Economía Waldo Mendoza hacer esta concesión es complicada. Recordó que hace algunos años consiguieron la devolución del 53% del ISC, hecho que no sucede con ningún otro sector económico. Sin embargo, la preocupación del gobierno es atender la crisis sanitaria, dijo. Se necesita esos recursos para comprar más UCI, oxígeno y vacunas. “Estamos procurando atender parte de la demanda de los transportistas, pero ellos deben pensar en el país”.

La propuesta del gobierno ha sido reducir en un sol el galón de diesel que fabrica Petroperú. Los dirigentes del transporte insisten en tres soles. El ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, dijo que no es posible esta solicitud. Reiteró que el Perú importa el 53% del crudo para refinarlo. “Tres soles significaría pagar parte del precio y no estamos en condiciones de hacerlo”, acotó.

A su turno, el ministro del Interior, José Elice, reiteró la situación del país y los esfuerzos para disminuir los efectos de la pandemia.

“Cuando no se llega a acuerdos y sucede lo que pasa, no queda otra vía que intervenir con la ley en mano para restablecer orden público. No es una amenaza es deber del Estado recuperar seguridad pública para todos”, declaró y acotó que se iba a iniciar la intervención sobre quienes obstruyan el tránsito y se les denunciará por delito de entorpecimiento de vías.

“No les tenemos miedo”, declaró Fernando Fuentes, vicepresidente de la Unión Nacional de Transportistas del Perú. Advirtió que no levantarán su huelga y no transportarán los productos de primera necesidad que generaría un desabastecimiento desde hoy, ni tampoco los buses interprovinciales reanudarán el transporte de pasajeros.

Explicó que los camiones seguirán parados a los costados de las vías. Precisó que ellos no obstruyen el paso de ninguna unidad en el kilómetro 48 de la Panamericana Sur.

Además indicó que solicitarán la renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Gonzáles, por incapacidad. Fuentes aseguró que es mentira que les propusieran una rebaja al costo del galón de combustible de S/ 1.20. “Nos propusieron rebajarnos solo 44 céntimos. Lo que nosotros rechazamos”, indicó el dirigente. Pidió a la premier Violeta Bermúdez intervenir para buscar una solución. Sobre las advertencias del ministro del Interior, de liberar las vías, Fuente sostuvo que ellos no las bloquean. “Los que se han unido al paro, transporte público y taxis, lo están haciendo”, advirtió. “Vamos a seguir pase lo pase. El gobierno tiene que hacer algo para que baje el combustible. Estos no afecta a todos”, dijo Arturo Flores, transportista de carga pesada.

Productos comienzan a subir de precio de frutas

Las comerciantes de Andrés Avelino Cáceres no son abastecidas de verduras desde el lunes último, cuando arrancó el paro. Su presidente, Noemí Turpo, indicó que los primeros productos que podrían escasear desde hoy serían el tomate y el limón, que provienen de Lima.

“Lo poco que había se está acabando. Esperamos que mañana (hoy) ingresen productos, sino dese el sábado se va notar el desabastecimiento advirtió. Sin solución a la huelga de camioneros y transporte interprovincial, estos productos empezaron a elevar su precio. La caja de limón pasó de 60 a 80 soles, mientras que la de tomate de 30 a 37 soles promedio. Turpo resaltó que hay verduras como el zapallo con el que no tienen problemas.

El mismo panorama advierte Cristóbal Huallapa, presidente del mercado mayorista Río Seco. Las diversas frutas que ofrecen podrían durar solo hasta el domingo, mientras que los productos marinos solo hasta el sábado. “Pensamos que se iba a acabaría antes, pero la clientela en estos días de paro ha disminuido”, explicó el dirigente. Huallapa indicó que en otros mercados ya se aumento el precio a los productos.