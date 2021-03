Rímac: delincuentes robaron en Tambo de la avenida Alcázar

Un grupo de delincuentes ingresó a robar a una tienda Tambo ubicada en la cuadra 7 de la avenida Alcázar, en el distrito del Rímac. Este hecho ocurrió alrededor de las 3.00 a. m. mediante la modalidad del ‘jalonazo’. Los sujetos rompieron las cámaras de seguridad antes de ingresar para que no se registre el asalto.

De acuerdo a los datos recogidos por La República, los hampones se llevaron dos cajas registradoras, licores y algunos productos de la tienda. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona para realizar las diligencias respectivas.

Asimismo, los efectivos están inspeccionando si se llevaron dinero de uno de los agentes del BCP. Los administradores del local aún no han dado declaraciones del caso debido a que aún están en investigación para hallar a los criminales. Entre tanto, la Policía busca cámaras de seguridad aledañas para tener imágenes del robo.

La delincuencia no solo continúa en el Rímac, sino también en otros distritos de Lima Metropolitana. Una peluquería fue asaltada por segunda vez en menos de una semana, en San Juan de Lurigancho.

La víctima no pudo hacer nada para evitar que los delincuentes se lleven sus pertenencias. Según cuenta la dueña, con sus tarjetas de débito en su poder, los ladrones retiraron S/ 4.000. “El señor que tenía amenazada a mi compañera sí estaba armado. Le dijo que no volteara, que no haga nada porque si no le iba a ir peor”, comentó una de las empleadas en diálogo con ATV.

Este fin de semana volvieron a robar. Esta vez el ladrón llegó caminando al local y, aprovechando que la peluquera había salido al baño, ingresó al establecimiento. En cuestión de segundos, cogió el celular que estaba sobre la mesa y se fue rápido.

